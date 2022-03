Chelsea – Tuchel sorprende con una pesante bordata ai top club italiani

L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel sorprende in conferenza stampa dopo aver vinto contro il Middlesbrough in FA CUP: nel mirino ci sono gli italiani.

Il Chelsea continua a vincere nonostante le polemiche e le sanzioni: intanto, l’allenatore dei Blues sorprende tutti rivolgendosi direttamente agli italiani.

Un calcio alle polemiche e alle sanzioni: il Chelsea continua a vincere nonostante il clima teso che avvolge la squadra. Gran parte del merito è di Thomas Tuchel: l’allenatore tedesco protegge continuamente i suoi calciatori e ripete senza stancarsi di essere molto felice sulla panchina del club londinese.

La sua formazione è in lotta per qualificarsi alla prossima Champions League (obiettivo alla portata), si è qualificata ai quarti di Champions (eliminato il Lille, affronterà il Real) ed è in semifinale di FA Cup grazie alla vittoria sul Middlesbrough.

Proprio dopo la partita di coppa, l’allenatore tedesco ha rilasciato una dichiarazione rivolgendosi direttamente agli italiani rivendicando un favore.

Chelsea, Tuchel e il favore degli italiani

Come anticipato, il Chelsea di Thomas Tuchel ha eliminato il Middlesbrough ai quarti di FA Cup, un avversario tosto capace di eliminare Manchester United e Tottenham nei due turni precedenti. I Blues si sono imposti per 0-2 in trasferta grazie alle reti di Lukaku e Ziyech nel primo tempo.

La formazione londinese ha dominato la gara, concedendo un solo tiro in porta agli avversari all’86’. Grazie a questa vittoria, il Chelsea si è guadagnato la possibilità di giocare la semifinale a Wembley per ambire alla vittoria del trofeo.

Tuttavia, a catturare le attenzioni, è stato Tuchel che, al termine della partita, ha rilasciato delle dichiarazioni rivolgendosi direttamente agli italiani: “Mi dovete un favore”.

L’esclusione eccellente… per l’Italia

L’allenatore tedesco si è detto soddisfatto della vittoria dei suoi contro il Middlesbrough, ma ha lasciato spazio anche a delle dichiarazioni nei confronti degli italiani. Tuchel, infatti, ha dichiarato: “Gli italiani mi devono un favore!”.

Il motivo è molto semplice: l’allenatore del Chelsea ha risparmiato 90 minuti a Jorginho, che non è sceso in campo in FA Cup. Tuchel ha dichiarato di aver preso questa decisione perché il centrocampista azzurro sarà impegnato negli importantissimi playoff mondiali.

Il regista della Nazionale è uno degli uomini più importanti per Mancini e il tecnico dei Blues ha voluto fare un favore al CT dell’Italia.

La Nazionale Azzurra sarà impegnata contro la Macedonia in semifinale e, in caso di vittoria, dovrà affrontare la vincente fra Turchia e Portogallo. Per la felicità di Mancini e per volere di Tuchel, l’Italia avrà a disposizione un Jorginho completamente riposato.