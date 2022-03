Nainggolan, il retroscena mai svelato del passato: “Devi smetterla di fare ca***te!”

Spunta un clamoroso retroscena dal passato del calciatore Radja Nainggolan: parole durissime giunte al suo indirizzo da un collega insospettabile.

Radja Nainggolan è stato uno dei migliori centrocampisti che abbia calcato i campi della Serie A.

Nato ad Anversa, il classe 88 è cresciuto nelle giovanili del Beershot (squadra in cui è cresciuto anche Mousa Dembélé), prima di trasferirsi in Italia per approdare nel settore giovanile del Piacenza.

Nel 2010 viene acquistato dal Cagliari, e nei 4 anni successivi dimostra il suo grande potenziale, tanto da attirare su di sé le attenzioni della Roma, che lo preleva dalla squadra sarda per 18 milioni di euro. In giallorosso conferma il grande valore mostrato in rossoblu, diventando un giocatore fondamentale per tutti gli allenatori passati dalla capitale.

Il rapporto migliore del belga è certamente costruito nell’anno e mezzo che vive con Luciano Spalletti. Il tecnico toscano lo rende il fulcro del suo gioco, e nei suoi due anni a Roma, Nainggolan diventa un centrocampista di livello mondiale.

Nella seconda metà del 2015/2016, stagione in cui Spalletti è arrivato a Roma per sostituire Rudi Garcia, il centrocampista segna 6 gol in 17 partite, a fronte dei 0 gol nelle prime 18 di campionato. L’anno dopo i gol in Serie A sono addirittura 11, 13 in totale contando i due in coppa Italia.

Quando Spalletti passa all’Inter è deciso a portarlo con sé, e dopo un’estenuante trattativa durata un anno e mezzo, i dirigenti nerazzurri riescono a convincere la dirigenza giallorossa con una cifra di circa 38 milioni di euro (comprendendo Santon e Zaniolo nell’affare). All’Inter Nainggolan vive alti e bassi, segnando 6 gol nella prima stagione nerazzurra ma lamentando parecchi problemi fisici, che portano l’Inter a cederlo al Cagliari.

Oltre che essere al centro degli schemi dei propri allenatori, Nainggolan è stato però spesso sotto i riflettori, per comportamenti non proprio consoni. Feste in discoteca, serate ubriaco, sono solo alcuni degli esempi che hanno reso il belga un calciatore meno forte di quello che poteva potenzialmente essere.

Quel retroscena del passato che ha scioccato i tifosi

È proprio durante la sua prima esperienza isolana che Nainggolan deve sentirsi rivolgere delle parole dure da un suo compagno di squadra.

Si tratta del giocatore brasiliano Nenê, che è stato al Cagliari dal 2009 al 2014. I due hanno condiviso il campo 83 volte e, come ha confessato lui stesso, Nenê ha spesso fatto da fratello maggiore per il centrocampista belga.

Le sue bravate hanno infatti fatto preoccupare il brasiliano, che ha spesso dovuto ricorrere a ramanzine per far concentrare il suo compagno. “Devi smetterla di fare ca***te! Devi concentrarti, sei un fenomeno, uno dei più forti mai visti” sono le parole agrodolci riservate da Nenê a Nainggolan. Parole che confermano l’impressione che si era avuta anche da casa: Radja è stato un centrocampista fortissimo, ma con la testa giusta sarebbe potuto essere di un livello ancora superiore.