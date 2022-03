Roma – Mourinho, il gesto lo manda su tutte le furie: lascia la prima squadra!

José Mourinho non è nuovo a prendere decisioni drastiche, nonostante la Roma sia a ridosso di una partita importante come quella contro l’Atalanta.

In tutta la sua carriera da allenatore José Mourinho non ha mai lasciato nulla al caso e questo è forse stato uno dei segreti dei suoi successi. Alla vigilia di una partita fondamentale per la stagione dei giallorossi, l’allenatore portoghese ha comunicato alla squadra una decisione clamorosa.

Quando ha deciso di accettare la sfida di allenare la Roma nella scorsa estate, forse neanche lui si aspettava di trovare così tante difficoltà. L’esaltazione della piazza al suo arrivo e gli acquisti di giocatori come Rui Patricio e Abraham facevano presagire una grande stagione per i giallorossi dopo l’addio di Fonseca.

Dopo un grande inizio, qualcosa si è rotto nell’ambiente fino a raggiungere il punto più basso nel 6-1 subito dal Bodo Glimt in Conference League. Dopo essersi liberato di giocatori come Borja Mayoral, Villar, Reynolds e altri, secondo lui non all’altezza, Mourinho ha provato a invertire la rotta senza però mai trovare continuità di risultati e prestazioni.

L’ultima vittoria contro lo Spezia grazie a un rigore di Abraham ben oltre il novantesimo avrebbe però potuto dare ai giallorossi quella spinta giusta per affrontare al meglio il finale di stagione. Ma un altro caso all’interno dello spogliatoio potrebbe nuovamente destabilizzare l’ambiente.

José Mourinho e quel gesto inaccettabile

La Roma sabato alle 18 ospiterà all’Olimpico l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La partita d’andata fu una delle migliori prestazioni dell’era Mourinho, con la vittoria dei giallorossi per 1-4. La Roma è potenzialmente ancora in lotta per la Champions League, essendo a solamente sei punti di distanza dal quarto posto. Per questo motivo le prossime partite diventano decisive per poter sperare fino alla fine in un piazzamento insperato solamente fino a qualche giorno fa.

José Mourinho vuole provarci a tutti i costi e ha deciso di usare il pugno duro con i suoi giocatori per caricarli a dare di più in questo finale di stagione. La punizione per il giovanissimo Felix Afena-Gyan è esemplare in tal senso: l’allenatore giallorosso ha deciso di estrometterlo dalla prima squadra e rimandarlo ad allenarsi con la Primavera dopo ben cinque mesi. A Mourinho non è andato giù il fatto che il giovanissimo attaccante abbia deciso di fare serata in discoteca dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori contro lo Spezia.

Adesso starà ad Afena-Gyan riconquistarsi la fiducia del suo allenatore, dopo che Mourinho molte volte in questa stagione ha deciso di puntare su di lui. Nel frattempo però non ci sarà contro l’Atalanta di Gasperini.