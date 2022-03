Inter – Il club nerazzurro stabilisce un super record: ecco la novità

L’Inter raggiunge un traguardo molto importante per la prima volta nella sua storia: i tifosi vanno in fibrillazione!

Nell’anticipo di campionato di venerdì sera l’Inter si è portata a casa un’importante vittoria contro la Salernitana, grazie ad un’impressionante manita che ha stravolto i campani. Un dato in particolare verrà a lungo ricordato e sarà molto difficile da ripetere.

L’Inter è tornata a sorridere dopo un digiuno di gol che durava da 425 minuti in tutte le competizioni. I tifosi erano preoccupati per la mancanza di gol e per il gioco mostrato ultimamente, ma la gara contro la Salernitana ha spazzato ogni dubbio: l’Inter è pronta a tornare protagonista in campionato e a riprendersi quel primo posto che gli era stato soffiato da Milan e Napoli.

Nell’anticipo della 28esima giornata i nerazzurri si sono imposti in un match brillante grazie alla tripletta di Lautaro Martínez e la doppietta di Dzeko. A fine partita entrambi si sono mostrati felici del ritorno al gol personale e collettivo.

Inter, il ritorno al gol

Come detto in precedenza, l’Inter è tornata al gol dopo un consistente digiuno. In particolare Lautaro e Dzeko erano stati messi sotto la lente d’ingrandimento, dato che fino a quel momento aveva abituato i loro estimatori a numeri ben diversi.

Lautaro Martínez al termine della partita ha voluto commentare quanto accaduto sul terreno di gioco e condividere la sua felicità per il tanto atteso ritorno al gol: “Mi mancava la vittoria, che la squadra segnasse. Io ho vissuto un periodo difficile, perché si sa che l’attaccante vive per il gol e la squadra ha bisogno di noi. Io cerco sempre di dare il massimo. Ho avuto la fortuna di fare tre gol, ma sono sceso in campo con tanta voglia e con tanta rabbia”.

L’incredibile record nerazzurro

Oltre che per il ritorno alla vittoria, i tifosi interisti hanno un ulteriore motivo per gioire: un clamoroso record che l’Inter ha stabilito proprio nella gara contro la Salernitana e che sarà difficile da ripetere nelle prossime stagioni.

L’Inter ha stabilito un record unico nella storia della Serie A: per la prima volta una squadra vince 5-0 sia l’andata che il ritorno contro la stessa avversaria. Difatti, anche nel match d’andata disputato allo Stadio Arechi i nerazzurri si imposero con una manita. In quell’occasione i marcatori furono Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini.