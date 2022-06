Il top player elogia Gasperini, ma confessa una difficoltà imprevista: le sue parole arrivano inaspettate

Un top player dell’Atalanta ha voluto elogiare pubblicamente Gasperini. Il giocatore, però, ha svelato anche una difficoltà.

Elogi per Gian Piero Gasperini: l’allenatore dell’Atalanta ha ricevuto i complimenti da un suo giocatore, che ha anche rivelato una difficoltà.

L’Atalanta è reduce da un’annata altalenante. I bergamaschi, indicati da molti come candidati principali per il quarto posto, hanno avuto un calo drastico che li ha portati fuori dalla top 7 della classifica. Conseguentemente, i nerazzurri non sono riusciti a centrare la qualificazione a nessuna competizione europea.

Tuttavia, Gasperini ha subito allontanato la parola “fallimento” dalla stagione appena conclusa: questo campionato fa parte del percorso di crescita iniziato anni fa.

Salvo sorprese, l’allenatore resterà saldo al comando per cercare di riportare la Dea in Europa: la concorrenza è sempre più agguerrita, ma c’è il desiderio di tornare a calcare certi palcoscenici.

Intanto, un top player atalantino ha voluto elogiare il Gasp: si tratta di Ruslan Malinovskyi.

Malinovskyi elogia Gasperini, ma rivela una difficoltà

Il trequartista ucraino è un punto fermo dell’Atalanta. La sua stagione è stata positiva e si è chiusa con 10 reti all’attivo oltre a 7 assist ed un premio di “Player of the month”.

Inoltre, ha svolto un ruolo molto importante per la sensibilizzazione sulla guerra in Ucraina: le sue testimonianze sui social hanno commosso un grande numero di persone.

Malinovskyi ha anche contribuito in prima persona creando una fondazione benefica insieme alla moglie e ha messo all’asta alcune maglie autografate di diversi giocatori che hanno aderito a questa iniziativa. Lui stesso ha commentato così questa iniziativa: “Abbiamo creato questa organizzazione con i nostri amici. Vogliamo aiutare chi ha perso la casa, oltre che dare un futuro ai bambini. Adesso la situazione è difficile, ho parlato con i giocatori che giocano in Ucraina ed è tutto molto difficile”.

Il giocatore atalantino si è anche concentrato sulle questioni di campo. Dopo aver commentato la stagione appena conclusa, ha ammesso: “Abbiamo avuto qualche problema, ma è sempre difficile giocare in Serie A. La squadra può crescere ancora”.

Nonostante l’Atalanta non sia riuscita a centrare l’obiettivo, Malinovskyi si è detto fiducioso sul futuro.

In seguito, ha anche parlato del suo rapporto con Gasperini. Il trequartista lo ha elogiato, ma ha anche evidenziato una difficoltà: “È importante come allenatore, spiega tutto alla perfezione. Se un calciatore fa quello che dice il tecnico, allora funziona tutto. Ho imparato tanto da lui, è bravo. Giocare nell’Atalanta non è facile, serve la testa, non basta essere un grande giocatore. Solo così puoi fare bene”.

Lo stesso Malinovskyi ha avuto problemi inizialmente ad inserirsi all’interno dello scacchiere tattico di Gasperini, ma, come ha detto lui stesso, è riuscito ad imporsi usando la testa.