Impazza il caso Belotti, la risposta pesantissima della moglie getta benzina sul fuoco

In casa Torino impazza sempre di più il caso Belotti, il rinnovo del contratto sembra lontano e la risposta social della moglie getta benzina sul fuoco.

Non si dorme certo a sogni tranquilli in casa Torino, il rinnovo del capitano Andrea Belotti si allontana e la piccata risposta sui social della moglie getta ulteriore benzina sul fuoco.

Il futuro dell’attacco del Torino passa tutto dalle prossime settimane che portano al 30 di giugno.

Alla fine di questo mese scadrà il contratto di Andrea Belotti e se il capitano granata non dovesse rinnovare, il club del presidente Cairo dovrà impegnarsi al massimo per trovare un valido sostituto.

Un futuro tutto da scrivere che di certo sta mettendo parecchia ansia ai tifosi granata che ovviamente preferirebbero vedere confermato al centro dell’attacco il loro capitano nonchè simbolo delle ultime stagioni.

La questione prolungamento contrattuale va ormai avanti da mesi con continui sali e scendi emotivi che passano dalla certezza del rinnovo fino alla sicurezza dell’addio.

Le settimane che anticipano l’avvio ufficiale del calciomercato saranno quindi cruciali nella carriera del centravanti ex Palermo che dovrà prendere una decisione.

Sullo sfondo di queste trattative, come inevitabile, si moltiplicano le voci su quello che potrebbe essere il futuro a breve termine del Gallo in caso dovesse lasciare Torino e il Toro.

Il Milan è da sempre interessata al ragazzo ma al momento non ci sono colloqui, l’ipotesi estero rimane in piedi e in generale sono poche le squadre di Serie A che non prenderebbero in considerazione il profilo del numero 9 azzurro che sarebbe un parametro 0.

Su tutte la squadra più interessata sembra essere l’ambizioso Monza di Silvio Berlusconi e proprio sullo sfondo di questa possibile trattativa s’inserisce la nuova polemica nata intorno a Belotti ed in particolare alla sua compagna.

E’ strappo tra il calciatore ed i tifosi, complice un post social che ha spiazzato tutti

Il caso Belotti continua ad avere enorme eco in casa Torino.

Il non rinnovo del centravanti e capitano dei granata sta mettendo in ansia i tifosi la cui preoccupazione aumenta viste le voci di mercato.

La squadra più interessata al 9 azzurro, come già detto, è il Monza di Berlusconi ed è proprio a causa di questa trattativa che è nata la nuova polemica.

Ad alzare la bufera un post della compagna di Belotti che ritrae il capitano a casa dell’amico Luca Marrone, difensore proprio del Monza.

Nonostante tra i due ci sia un’amicizia ormai storica che esce dai confini del campo, il post è bastato per scatenare una polemica infinita a cui la moglie del centravanti granata ha così risposto: “Sul mio profilo si parla di me, della mia famiglia, di mia figlia, di frivolezze. Non lancio messaggi o frecciatine, non mi permetterei mai. Se volete restare siete i benvenuti, altrimenti avete sbagliato profilo”.

Una risposta molto stizzita che ha causato l’ira dei tifosi granata che hanno così complicato la vicenda.

Ben presto il rebus sul futuro di Belotti si risolverà ma fino a quel momento la sensazione è che le polemiche continueranno.