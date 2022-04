Wanda Nara, l’incubo continua: finiscono online le chat con il presunto amante

Wanda Nara e il suo bodyguard tornano ad essere nuovamente protagonisti dell’attenzione dei media, dato che a tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di una chat dove sono riassunti i messaggi che due si sono inviati recentemente.

Non c’è pace per la coppia formata da Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara, a quanto pare l’ombra del tradimento è sempre presente tra loro e non è ben chiaro se davvero il calciatore del Paris Saint Germain abbia tradito l’influencer ho sete differentemente sia stata questa infedele nei confronti dell’attaccante… un mix di vari gossip sul quale si cerca di far luce da tempo e che dominano la scena dei media in Italia e in altre nazioni.

Da tempo il gossip fa riferimento ad una possibile relazione che Wanda Nara possa aver avuto con la sua ex guardie del corpo, nonostante l’influencer abbia smentito in più occasioni, anche se questa volta le prove del flirt sarebbero tangibili.

Wanda Nara e la sua ex guardia del corpo sono stati amanti?

Questa è una delle domande che la coppia formata da Mauro Icardi e Wanda Nara si sono posti nel corso delle ultime settimane, soprattutto dopo la diffusione di alcune notizie che parlano di un presunto flirt tra l’influencer argentina e la sua ex guardia del corpo.

Nonostante il racconto relativo sguardi e presunti incontri segreti, Wanda Nara ha sempre affermato di non aver nulla da nascondere al marito e di non esser mai stata infedele e quindi di non aver mai avviato una relazione clandestina con il suo ex bodyguard Agustin Longheira.

LEGGI ANCHE -> Alessandro Del Piero stupisce il web: la foto con i figli è già un successo

LEGGI ANCHE -> Juventus – Quello che è accaduto ha scioccato tutti: giocatore perde la testa, parole assurde

La chat segreta

Nel corso delle ultime ore tenere banco nel mondo del web però troviamo una chat pubblicata da La Tarde, la quale sarebbe stata diffusa proprio dell’ex bodyguard che per un lungo periodo si è occupato della sicurezza personale di Wanda Nara.

In particolar modo, sembrerebbe che la procuratrice sportiva e moglie di Mauro Icardi abbia commentato con due cuori una foto che l’ex bodyguard avrebbe condiviso della sezione stories mettere si trovava nella vasca da bagno. L’uomo avrebbe inoltrato un messaggio alla Nara scrivendo: “Domani mi chiederanno di te, ho già studiato tutto, stai tranquilla e grazie di tutto”. Un messaggio che fa riferimento ad una presunta ospitata in un talk show argentino per il quale la stessa Nara ha commentato incredula del fatto che l’abbiano invitato realmente in studio per parlare del loro rapporto. L’uomo, infine, ha rassicurato così la moglie di Mauro Icardi facendo riferimento ad un lavoro imminente che avrebbe svolto lontano da Wanda Nara: “Ma Non ci penso nemmeno, eri la prima. Vado a fare sicuro qualcosa di meglio”.