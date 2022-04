Inter – Ad Inzaghi non basta la vittoria: “Ecco cosa penso di Lautaro”

L’Inter domina e vince contro la Roma grazie ad una grande prova collettiva, ma ad Inzaghi questo non basta: ecco le sue parole su Lautaro Martinez.

Vittoria cruciale per l’Inter, che grazie ai tre gol contro la Roma continua ad inseguire il bis scudetto. Inzaghi, nel post partita, parla di Lautaro Martinez.

C’è grande entusiasmo in casa Inter: la stagione, per ora, è stata superiore alle aspettative. Inzaghi ha ereditato una rosa più debole sulla carta rispetto a quella di Conte ed è riuscito a centrare tutti gli obiettivi stagionali: vittoria della Supercoppa, ottavi di Champions League, lotta scudetto e finale di Coppa Italia. Potenzialmente, i nerazzurri potrebbero chiudere l’annata con tre trofei in bacheca, ma mancano ancora delle partite difficili.

Intanto, il primo grande ostacolo chiamato Roma è stato superato brillantemente: le reti di Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez hanno coronato una prestazione di squadra di alto livello. Ora tutto è nelle mani dell’Inter, che è padrona del proprio destino e può guardare più serenamente ai risultati di Milan e Napoli.

Dopo la vittoria, Inzaghi si è detto soddisfatto, ma ha anche parlato nello specifico del suo numero 10.

Inter, Inzaghi si gode la vittoria

Simone Inzaghi non ha nascosto la propria felicità dopo la vittoria sulla Roma. L’allenatore ha elogiato la squadra dopo una prestazione quasi perfetta che ha ricordato le prestazioni di metà stagione, il periodo migliore dell’annata nerazzurra.

Tuttavia, ha anche ricordato come manchino ancora delle partite al termine del campionato: “Sono stati bravissimi i ragazzi facendo un’ottima partita. È un punto di partenza, dobbiamo inseguire. Ora c’è finalmente questo recupero con il Bologna da preparare nel migliore dei modi”.

Felicità dunque, ma anche concentrazione: Inzaghi sa benissimo che ogni errore, a questo punto della stagione, potrebbe risultare fatale. Per questo motivo, vuole il contributo di tutti per tenere alta l’asticella: non è permesso sbagliare.

L’allenatore ha anche analizzato nello specifico la prestazione di un calciatore: Lautaro Martinez.

Il numero 10 nerazzurro ha giocato una buona partita e ha messo a segno il gol che ha chiuso la gara: il suo colpo di testa su assist di Calhanoglu gli è valsa la 20esima rete stagionale in tutte le competizioni.

La sua annata non è stata delle più semplici sotto il punto di vista realizzativo: tuttavia, nello scorso campionato, nonostante l’ottima intesa con Lukaku, l’argentino aveva realizzato 17 gol in Serie A. Quest’anno è a quota 16 in 30 presenze (l’anno scorso le aveva giocate tutte e 38): è vero che ci si aspettava di più, ma il giudizio non può essere negativo.

Inzaghi non ci sta e ribatte: “Mai stato un problema”

Inzaghi, durante la stagione, si è sempre dimostrato protettivo nei confronti dei suoi calciatori. Lautaro Martinez ha ricevuto molto critiche, ma l’allenatore lo ha sempre difeso. Ora se lo coccola e respinge ogni pensiero negativo nei confronti del suo numero 10.

Dopo la vittoria con la Roma, Inzaghi ha elogiato il suo attaccante per la prestazione, ma anche per lo stato di forma recente. Nelle ultime partite, infatti, il Toro è risultato decisivo grazie a gol pesanti come la doppietta nel derby di Coppa Italia o la rete contro lo Spezia.

L’allenatore dell’Inter ha commentato così il momento di Lautaro Martinez: “Lautaro aveva bisogno dei gol, non è mai stato un problema anche quando non ne ha fatti. Si è sempre allenato nei migliori di modi, adesso sta benissimo e lo sfruttiamo”.

I numeri danno ragione ad Inzaghi: l’argentino non può essere considerato un problema per questa squadra che, se è in lotta per lo scudetto, lo deve anche al numero 10.