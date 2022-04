Napoli – Pronta l’incredibile offerta con scambio: l’obiettivo in difesa è da impazzire

By

Il Napoli lavora per portare in maglia azzurra un nome caldissimo su cui molte big hanno puntato gli occhi. Pronta una super offerta per strapparlo alla concorrenza.

In casa Napoli si pensa già alla prossima sessione di calciomercato. In particolare la dirigenza sta sondando un difensore che farebbe sognare i tifosi partenopei.

Il Napoli lavora sulla prossima stagione e pensa a nuovi giocatori da regalare a Spalletti. Prima, però, c’è da concludere la stagione al meglio: il sogno scudetto è in parte sfumato, ma i partenopei daranno il tutto e per tutto fino all’ultima giornata per terminare con più punti possibili.

Napoli, la corsa scudetto e gli obiettivi di mercato

La dirigenza partenopea pianifica il Napoli che verrà puntando alla prossima sessione di mercato: sono diversi i nomi dei giocatori che potrebbe lasciare il Maradona. Petagna è uno di questi: l’attaccante non è mai entrato nelle grazie di Spalletti, dunque potrebbe partire per trovare un minutaggio superiore. Un altro nome in bilico è quello di Zielinski: se dovesse arrivare un’offerta elevata il centrocampista potrebbe salutare, così come Fabian.

Prima di pensare al mercato, però, il Napoli vuole chiudere la stagione al meglio, ritrovando l’umore per continuare la scalata verso lo scudetto dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma. Nel prossimo turno di campionato i partenopei sfideranno l’Empoli al Castellani: una sfida da non sbagliare.

Un sacrificio necessario per piazzare il colpo

La dirigenza del Napoli sta progettando un colpo di mercato che renderebbe felici i tifosi. Il calciatore in questione, però, può arrivare se si fa cassa con la cessione di un giocatore.

Il calciatore su cui il Napoli ha puntato gli occhi è Gleison Bremer del Toro. Il difensore sta disputando un’ottima stagione e ha attirato l’interesse dei club di mezza Europa, tra i quali il Napoli, che sogna di portarlo al Maradona la prossima estate. Per farlo, però, deve battere l’agguerrita concorrenza di Inter e Milan, che si daranno battaglia per portarlo a Milano.

Il Napoli in cambio di Bremer potrebbe offrire al Torino Petagna, che potrebbe lasciare il Maradona per giocare di più. L’operazione è possibile e fa già sognare i tifosi.