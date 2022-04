Juventus – Pirlo affonda pubblicamente Allegri: il paragone fa scoppiare una rivolta social

By

Nessuno si sarebbe mai aspettato un’uscita simile, eppure è successo: il post di Pirlo è caldissimo e sta tenendo banco sul web, scatenando una vera e propria rivolta social.

Sui social è polemica: un tweet di Pirlo ha fatto discutere i tifosi che si sono interrogati sulle ultime gestioni della panchina bianconera. Alla fine però è emersa la verità: ecco cos’è successo.

In casa Juventus c’è da alcune settimane un punto interrogativo sul futuro di Max Allegri sulla panchina. Un’ultima vicenda che ha visto come protagonista Pirlo ha stupito e fatto interrogare i tifosi sul suo passato in bianconero e sul futuro della Juve che verrà.

Juventus, lo sprint finale per concludere una stagione di alti e bassi

Mancano una manciata di giornate di campionato e la finale di Coppa Italia e la stagione della Juventus terminerà. I bianconeri sono attualmente al quarto posto, al di sotto di Milan, Inter e Napoli: le speranze scudetto sono (quasi) del tutto sfumate, ma restano due obiettivi: la qualificazione in Champions League e la vittoria contro l’Inter in finale di Coppa Italia.

Se questi due traguardi non arrivassero, Max Allegri sarebbe più fuori che dentro il progetto bianconero. Dopo il saluto di Pirlo e di Cristiano Ronaldo, la Juventus è ripartita puntando su un nuovo allenatore e da gennaio su Vlahovic, ma i risultati sperati non sono arrivati. A pesare è stata soprattutto l’uscita agli ottavi di Champions per mano del Villarreal.

Una parabola incredibile da giocatore ad allenatore: la lite social è infuocata

A generare le polemiche negli ultimi giorni ci ha pensato un tweet apparso sul profilo di Pirlo, che ha scatenato e diviso i tifosi bianconeri. Il tweet diceva: “La Juve dell’anno scorso era molto meglio, sbaglio anche su questo?”, sminuendo l’operato di questa stagione di Allegri.

Si tratta di Nicolò Pirlo, il figlio dell’allenatore Andrea Pirlo, il quale possiede un brand di moda. Il giovane ha però smentito la polemica tramite delle storie su Instagram, sostenendo che il profilo Twitter su cui sono apparse quelle parole sia in realtà falso e che non ha niente a che fare con lui.

La beffa social, però, ha generato una grande polemica tra i tifosi, che si sono accesi a colpi di tweet: tra chi sostiene l’operato di Allegri e chi, al contrario, pensa che bisognasse dare fiducia e continuità a Pirlo. Quindi nonostante la pubblica smentita la questione resta e certamente continuerà a tenere banco tra mille polemiche.