Inter – Altro che Lukaku! Il vero colpo è lui: tifosi letteralmente impazziti

L’Inter si prepara ad un colpo veramente incredibile: altro che ritorno dell’ex, il nome è da impazzire!

Gli uomini mercato nerazzurri sono già al lavoro per regalare a Simone Inzaghi i giocatori per completare la rosa nel prossimo futuro.

Molte infatti saranno le partenze nella rosa nerazzurra, che lascerà andare diversi giocatori che non rientrano nel progetto tecnico dell’allenatore piacentino. Tra i nomi partenti spiccano quelli dei due cileni Sanchez e Vidal, il cui stipendio pesa anche un bel po’ a bilancio, ma anche quelli di Vecino e Gagliardini, praticamente mai usati quest’anno, e probabilmente di De Vrij, che negli ultimi mesi ha dimostrato un calo fisico e mentale, e il cui contratto in scadenza non fa stare tranquilli i dirigenti.

Ovviamente ad ogni uscita corrisponderà un ingresso, per permettere a Simone Inzaghi di avere una rosa competitiva, che possa competere per il titolo già dal prossimo anno. Le idee di Beppe Marotta e Piero Ausilio sono abbastanza chiare. Al posto di De Vrij si punta forte su Gleison Bremer, forte centrale brasiliano che quest’anno ha impressionato con la maglia del Torino.

In attacco si punterà alla coppia Dybala-Scamacca, per cui Marotta stravede. Se l’argentino può arrivare a parametro zero, dato che non rinnoverà con la Juventus, ci vorrà una grossa offerta per convincere il Sassuolo a cedere il suo bomber.

A centrocampo sono molte le alternative, ma nelle ultime ore è spuntato l’interesse nerazzurro per uno dei migliori interpreti del ruolo attualmente al mondo.

Altro affare col Chelsea?

Dopo l’affare dello scorso anno con i blues, che hanno preso Lukaku dall’Inter per più di 100 milioni di euro, potrebbe esserci un’altra trattativa in dirittura d’arrivo con la squadra londinese, stavolta però a parti invertite.

Marotta ha infatti fiutato un’occasione di mercato data la difficile situazione del club campione d’Europa e del mondo in carica, coinvolto nel conflitto Russia-Ucraina tramite il suo patron Roman Abramovich.

Il primo calciatore ad esprimersi sulla situazione della squadra è stato infatti il francese N’golo Kanté, che ha spiegato come sia rimasto scioccato dalla situazione: “È una cosa che è arrivata rapidamente, nessuno se l’aspettava, non eravamo preparati”.

Sicuramente giocare con questo stato d’animo non è facile per nessun giocatore, e l’offerta interista potrebbe mettere in bilico la permanenza a Londra del francese, rappresentando una nuova avventura, oltre che una svolta non indifferente in questa situazione di difficoltà.

Il prezzo del giocatore è sicuramente molto alto, ma in questi casi la volontà del giocatore potrebbe far scendere di molto la valutazione totale, rappresentando un vero affare per l’Inter, che fiuta l’affare e spera di portare a Milano un Top Player mondiale.