Cassano e Ciano, anni dopo la verità sui loro rapporti: “Le telecamere…”

Antonio Cassano durante la sua carriera è stato protagonista dei media in diverse occasioni, ma i tifosi si chiedono ancora cosa sia successo con Paolo Di Canio dopo le sue turbolente dichiarazioni.

Nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo nuovamente Antonio Cassano, da molto tempo ormai lontano dal campo da calcio ma sempre e comunque protagonista di notizie che lo riguardano da vicino.

In particolar modo, a tenere banco nel mondo web troviamo un intervento di Cassano a Sky Sport, qui dove ha parlato a ruota libera di Paolo Di Canio.

“Vile lecca****”

Recentemente Antonino Cassano ha fatto parlare di sé a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate a Sky Sport commentando la partita della Champions League durante la quale è stata eliminato il Paris Saint Germain, intervento in difesa di Leo Messi.

Successivamente, Cassano ha remato contro anche a tutti coloro che hanno fortemente criticato Messi, definendoli vili e vigliacchi… un conteso caotico dove rientrerebbe anche Paolo Di Canio, motivo per cui Le Iene l’hanno raggiunto per indossare la maglia della Lazio appartenente all’ex giocatore e collega di Cassano.

“Ti prego Paolo dammi la maglia…”

Secondo quanto reso noto anche da Lalaziosiamonoi.it, in passato a rompere il silenzio sui veri rapporti tra Di Canio e Cassano è stato proprio l’ex calciatore punta della Lazio.

In particolar modo, ricordando gli anni vissuti in serie A, Paolo Di Canio ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Antonio è un bravo ragazzo. Quando tornai alla Lazio nel 2005 e feci quel gol nel derby che vincemmo per 3-1 lui era in campo con la Roma. Le telecamere inquadrarono lui che sbraitava e dicevano che volesse venire a discutere con me. Mezz’ora dopo era nello spogliatoio a chiedermi la maglia. Ti prego Paolo dammi la maglia che la devo dare a un mio amico tifoso che è un grande laziale”.