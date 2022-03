Napoli, Spalletti non ce la fa più: grande attesa per la notizia che può cambiare tutto

Luciano Spalletti sta facendo i conti con diverse assenze pesanti. Lo scacchiere azzurro continua a perdere pezzi fondamentali, ma c’è una speranza che potrebbe cambiare le carte in tavola con l’Atalanta.

Il Napoli si prepara per la sfida di campionato contro l’Atalanta. Spalletti deve considerare alcune assenze pesanti, ma un big potrebbe tornare subito in campo.

La stagione del Napoli sta per entrare nel periodo più caldo: gli azzurri sono in piena lotta per la conquista dello scudetto e la distanza dalla vetta è di soli 3 punti. Il match prima della sosta per le Nazionali ha dato autostima alla formazione di Spalletti grazie ad una bella rimonta contro l’Udinese. Decisivo per il 2-1 finale è stato sicuramente Victor Osimhen, ma il centravanti nigeriano non potrà essere presente a Bergamo contro l’Atalanta per squalifica. Non ci saranno anche Di Lorenzo (infortunato) e Rrahmani (anche lui squalificato): ci saranno dunque sostanziali cambiamenti di formazione, con l’allenatore che starebbe anche pensando di lanciare Zanoli da titolare come terzino destro.

Spalletti, che in settimana è stato male a causa di una forte influenza, sarà regolarmente in panchina domenica pomeriggio e può sorridere: un big potrebbe tornare a disposizione.

Napoli, Spalletti e i problemi di formazione

Come anticipato, Spalletti dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti. L’allenatore toscano, però, avrebbe già in mente delle soluzioni per sostituire gli indisponibili.

Zanoli potrebbe esordire dal 1′ al posto di Di Lorenzo, Juan Jesus dovrebbe affiancare Koulibaly al centro della difesa e il neo papà Mertens dovrebbe guidare l’attacco.

LEGGI ANCHE -> Atalanta – Percassi è una furia, parole incredibili alimentano le polemiche: ‘Se dite così me ne vado’

L’allenatore azzurro, però, è in attesa di una risposta per il rientro di un big che potrebbe cambiare molto all’interno della formazione titolare per la sfida contro l’Atalanta di domenica pomeriggio.

Non è detta l’ultima parola: i tifosi iniziano a sperare

Spalletti non avrà a disposizione Osimhen, Rrahmani e Di Lorenzo, ma potrebbe recuperare un big: André Zambo Anguissa.

Il centrocampista non ha potuto rispondere alla chiamata della Nazionale a causa di un risentimento muscolare agli adduttori.

Tuttavia, il lavoro svolto a Castel Volturno negli ultimi giorni hanno avuto un buon effetto: il problema sembra smaltito e lo staff è ottimista per la sua presenza a Bergamo.

Spalletti, dunque, può tirare un sospiro di sollievo: il camerunense dovrebbe essere a disposizione e potrebbe scendere in campo dal 1′.

Il condizionale, almeno per ora, è d’obbligo, ma non dovrebbero esserci sorprese. L’ex Fulham, dunque, dovrebbe scendere in campo da titolare per guidare il centrocampo azzurro nel match del Gewiss Stadium.

LEGGI ANCHE -> Qatar 2022 – Possibilità concreta di ripescaggio per l’Italia!