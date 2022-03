Lazio – Sarri ed il clamoroso affare: il calciatore juventino dice sì all’ingaggio

Maurizio Sarri è stato accontentato: l’incredibile affare è ormai in dirittura d’arrivo, presto le firme.

Dopo un difficile periodo di adattamento, Maurizio Sarri è riuscito a trasferire la sua idea di gioco alla sua Lazio.

I biancocelesti hanno portato a casa almeno un punto in 10 delle ultime 13 partite, perdendo fondamentalmente solo gli scontri diretti con Inter, Napoli e Roma e pareggiando con Atalanta, Empoli ed Udinese.

Due sono i punti aperti della stagione della Lazio; il primo riguarda l’utilizzo di Luis Alberto, che con Simone Inzaghi era una pedina fondamentale ma che con il nuovo tecnico ha faticato moltissimo a trovare la sua collocazione in campo e a ritagliarsi un posto da titolare, tanto che si pensa ad una sua possibile cessione in estate.

L’altro nodo da sciogliere riguarda l’utilizzo del portiere dato che, delle 30 partite stagionali, Strakosha e Reina ne hanno giocate 15 a testa, in un perfetto ballottaggio che ha visto lo spagnolo giocare le prime 15 partite e l’albanese nato in Grecia le seconde 15.

È proprio in questo reparto che c’è un arrivo incredibile, complice anche la relazione di Sarri con la sua ex squadra, la Juventus. Il tecnico toscano ha infatti guidato i bianconeri nella stagione 2019/20, riuscendo anche a vincere il nono scudetto consecutivo per la squadra piemontese. Portiere di riserva durante quella stagione era Gigi Buffon, con cui Sarri è rimasto in ottimi rapporti. Tale legame tra i due è quello che salverà la porta biancoceleste.

Fa da garante

Il campione del mondo a Germania 2006 fa infatti da garante per il prossimo acquisto biancoceleste. Stiamo parlando di Marco Carnesecchi, portiere classe 2000, cresciuto nei settori giovanili di Cesena e Atalanta.

Questa stagione il giocatore è in prestito alla Cremonese proprio dall’Atalanta, dimostrandosi un portiere molto affidabile (10 clean sheet in stagione), anche titolare dell’Italia Under21. Il 25 gennaio è stato anche convocato per la prima volta in nazionale maggiore dal CT Roberto Mancini per un ritiro tenuto dal 26 al 28 gennaio.

Il ragazzo sembra un predestinato, e il beneplacito di Buffon, uno dei più grandi portieri della storia del calcio, rappresenta un approvazione niente male per quello che potrebbe rappresentare il futuro della nazionale italiana insieme a Donnarumma.

Per Maurizio Sarri l’operazione porta è iniziata, la trattativa con l’Atalanta non sarà semplicissima perché difficilmente gli orobici vorranno privarsi di un loro patrimonio, nonostante l’arrivo di Juan Musso (classe 1994), prelevato lo scorso anno dall’Udinese per 20 milioni di euro, che copre la porta nerazzurra per molti anni a venire.