Inter – Calhanoglu spiazza i tifosi dal ritiro: “Penso alla Juve”

Hakan Calhanoglu ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro con la Nazionale turca di cui è il capitano che hanno decisamente spiazzato i tifosi nerazzurri.

Non solo l’Italia, anche la Turchia esce da grande delusa dalla corsa per il mondiale in Qatar che si terrà tra Novembre e Dicembre 2022. Le parole di Hakan Calhanoglu la dicono lunga sul morale dei giocatori coinvolti in questa duplice ed inaspettata disfatta.

Quello di Hakan Calhanoglu è un nome orami molto noto nella nostra serie A. Il trequartista turco è approdato in estate all’Inter a parametro zero dopo 4 stagioni al Milan causando non pochi malumori tra i tifosi rossoneri.

La stagione del numero 20 nerazzurro è stata sino qui caratterizzata da diversi alti e bassi, perfettamente in linea a quanto mostrato con la maglia del Milan. Per Calhanoglu 6 gol e 9 assist in 26 presenze totali in Serie A, record personale di gol a sole 3 lunghezze (furono 9 nella stagione 2019/20) e record di assist a un passo (il massimo sono i 10 della scorsa stagione).

L’interista è inoltre oramai una colonna della sua nazionale. Il centrocampista ex tra le altre del Bayer Leverkusen veste infatti la maglia della Turchia dal 2015 e visto il ritiro annunciato da Burak Yilmaz è stato nominato nuovo capitano della selezione guidata da Stefan Kuntz.

Nonostante la stagione fino a qui positiva, la delusione dell’uscita nella semifinale dei play off Mondiali per mano del Portogallo dell’avversario anche in campionato Rafael Leao, rischia di pesare come un macigno per Calhanoglu, il quale però può provare a consolarsi con il club.

LEGGI ANCHE—-> Dybala all’Inter? Arriva un indizio indiscutibile: ormai è quasi fatta

Le parole del calciatore sulla Juve lasciano di stucco tutti

Nella conferenza stampa della vigilia della gara contro l’Italia, Calhanoglu ha parlato anche della lotta in campionato e del prossimo Derby d’Italia contro la Juventus.

In riferimento alla lotta scudetto contro gli storici rivali del Milan, il trequartista ex proprio dei rossoneri, si è detto fiducioso e sicuro di un sorpasso decisivo. Dopo aver sottolineato la presenza di una partita in meno per la sua Inter, quella da recuperare contro il Bologna, Calhanoglu ha specificato come al rientro i nerazzurri dovranno vincere il più possibile per centrare l’obbiettivo secondo scudetto consecutivo.

LEGGI ANCHE—-> Atalanta – L’inaspettato addio che sconvolge tutti i piani: urgentissimo il sostituto

Il primo avversario dei meneghini in questa rincorsa sarà la Juventus di Max Allegri, reduce da 16 risultati utili consecutivi in campionato ma anche dall’amara eliminazione in Champions per mano del Villarreal. Anche sulla sfida ai bianconeri si è espresso il talentuoso centrocampista turco, lasciando completamente spiazzati i tifosi: “Quando torno in Italia ho bisogno di concentrarmi sulla mia società e sul campionato”.

I nerazzurri hanno commentato molto positivamente la dedizione per la squadra del calciatore che non si è risparmiato sugli avversari. “Appena tornerò giocheremo contro la Juve, il Milan è in testa alla classifica ma a noi manca una partita: spero che, al rientro, riusciremo ad andare in testa grazie alle vittorie” ha concluso, lanciando di fatto un interessante guanto di sfida.