Dybala all’Inter? Arriva un indizio indiscutibile: ormai è quasi fatta

Paulo Dybala lascerà la Juventus da parametro zero al termine della stagione. L’attaccante argentino è in orbita Inter: un indizio fa sognare i tifosi.

La Juve ha deciso di dire addio a Dybala al termine della stagione non rinnovando il suo contratto. L’attaccante piace all’Inter: un indizio lo conferma.

Ormai è una storia nota: Paulo Dybala e la Juventus si separeranno al termine della stagione dopo sette anni di gioie e trofei. La società ha deciso di non rinnovare il contratto dell’argentino dopo una trattativa molto lunga perché, come ha dichiarato l’AD Maurizio Arrivabene, non è più ritenuto al centro del progetto. Le parti avevano raggiunto un intesa ad inizio stagione per un contratto da circa €10 milioni annui tra parte fissa e bonus: i seguenti infortuni della Joya e l’arrivo di Vlahovic in bianconero hanno stravolto le carte in tavola.

I top club europei si starebbero già informando sulla situazione del numero 10 bianconero: tra le pretendenti c’è anche l’Inter, da sempre grande estimatrice del calciatore. Un indizio conferma l’interesse concreto dei nerazzurri.

Dybala, i top club sono sulle sue tracce

Una volta ufficializzata la rottura, diversi top club si sarebbero informati sulla situazione di Paulo Dybala. L’attaccante argentino piace molto a tante squadre, anche se i suoi continui infortuni rappresentano un dubbio non indifferente.

Tra le società interessate ci sarebbero alcuni dei giganti d’Europa: Atletico Madrid, Barcellona, Tottenham, Manchester United, PSG ed Inter sono sulle sue tracce. La lista potrebbe allungarsi ulteriormente, ma è probabile che qualcuno cerchi l’affondo decisivo già nelle prossime settimane per anticipare la concorrenza.

In particolare, sarebbero tre i club interessati in modo più concreto, ovvero Atletico, PSG ed Inter.

I nerazzurri hanno inseguito il calciatore in passati, già ai tempi del Palermo, quando però l’offerta juventina ha battuto la concorrenza. In un’altra circostanza, gli attuali campioni d’Italia avevano proposto uno scambio tutto argentino con Icardi nell’estate della rottura con l’ex capitano interista: operazione che non ha avuto esito positivo.

L’amministratore delegato Giuseppe Marotta è un grande estimatore della Joya e starebbe pensando seriamente di chiudere un colpo a parametro zero: un indizio lo conferma.

Dybala-Inter: indizio chiarissimo

Ad ora Dybala non ha avuto nessun contatto con una squadra in particolare. L’argentino ha avuto anche un impegno importante in procura a Torino: il suo interrogatorio sul caso delle finanze bianconere è durato quasi tre ore.

Nelle prossime settimane, con uno scenario più calmo, lo scenario potrebbe cambiare e alcune squadre potrebbero approcciare l’attaccante.

Come anticipato, l’Inter sarebbe in prima fila. I nerazzurri, però, vorrebbero prima fare il punto sulle uscite per valutare l’investimento. In particolare, sarebbero necessari gli addii di Vidal (già promesso sposo del Flamengo) e Sanchez: con il tesoretto ricavato dal risparmio sui loro ingaggi, Marotta potrebbe affondare per Dybala.

A confermare l’interesse nerazzurro ci sono anche i bookmaker: le quote del passaggio di Dybala all’Inter, infatti, sono in costante ribasso.

Niente di concreto, ovviamente. Tuttavia, i tifosi fanno spesso riferimento anche a questi particolari che, spesso, si risultano veritieri. I supporter nerazzurri sognano già l’arrivo di Dybala a Milano per una coppia tutta argentina con Lautaro Martinez.