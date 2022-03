Gianluca Vialli, durissimo colpo da mandare giù: il messaggio per l’amico Mancini

By

Gianluca Vialli rompe il silenzio dopo la sconfitta dell’Italia contro la Macedonia rivelando cosa pensa davvero di Roberto Mancini.

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo avuto modo di vedere Gianluca Vialli protagonista di varie notizie incentrate sulla sua vita privata e non solo.

L’eliminazione definitiva dell’Italia dai Mondiali del Qatar, però, ha fatto in modo che i riflettori dei media tornassero ad accendersi nuovamente sul Capo della delegazione della nazionale italiana di calcio che, giorni dopo, ha rotto il silenzio parlando di Roberto Mancini.

Gianluca Vialli dopo eliminazione della nazionale dai Mondiali

Come abbiamo avuto modo di spiegare anche in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, l’eliminazione ufficiale dell’Italia dai Mondiali di calcio 2022 è una spada di Damocle che pesa sulla testa di Roberto Mancini e non solo.

I tifosi della nazionale di calcio erano certi che questa parentesi si sarebbe chiusa poi con un esonero dal ruolo di allenatore per Roberto Mancini, anche se lo stesso allenatore ai microfoni di Striscia la Notizia ha confermato la sua presenza nella panchina della squadra, in vista della qualifica al prossimo mondiale che si terrà tra quattro anni, quindi nel 2026. Il tutto, però, non finisce qui.

Il messaggio di Vialli per Mancini

Nel corso degli ultimi anni i tifosi della nazionale hanno avuto modo di vedere crescere sempre di più anche il rapporto di amicizia che da molto tempo unisce Gianluca Vialli e Roberto Mancini che, insieme, da tempo lavorano per il meglio della nazionale di calcio.

Recentemente, inoltre, Gianluca Vialli ha deciso di mostrare tutto il suo sostegno all’allenatore della nazionale attraverso la pubblicazione di un nuovo post condiviso nella sua pagina Instagram: “Ti voglio più bene adesso di quanto te ne volessi in luglio. Buona fortuna per la partita di domani. Mi mancherete ma il mio cuore sarà con voi. Forza azzurri! Ripartiamo”.