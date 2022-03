Jordan Veretout, party covid e il prossimo addio alla squadra: una bufera senza fine

Momento molto delicato nella vita del giovane calciator Jordan Veretout, il rinnovo del contratto per la squadra della Roma continua a ritardare e nel frattempo l’atleta è costretta a fare i conti con un delicato problema familiare.

Nel corso degli ultimi anni i tifosi della Roma hanno avuto modo di vedere giocare Jordan Veretout, tanto da rimanere affascinati dal suo incredibile talento e i record riscossi in campo con la maglia giallorossa.

In queste ultime settimane, però, a farsi spazio nel campo delle notizie troviamo alcuni rumors che riguardano il futuro nella squadra attualmente allenata da Josè Mourinho, aggravati dalle notizie che sono state pubblicate in merito allo stato di salute della moglie di Veretout attualmente in dolce attesa… mettendo anche a rischio se stesso pur di far felice la moglie in un momento così delicato.

Futuro incerto per Veretout

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso delle ultime settimane Jordan Veretout è diventato uno dei maggiori protagonisti della cronaca calcistica a seguito del suo futuro con indosso la maglia della Roma che sembrerebbe essere più incerto che mai. Ricordiamo che l’atleta ha firmato il contratto che lo vedrà impegnato con la squadra fino al 2023, in attesa che per lui arrivi un imminente rinnovo… anche se il Milan in queste ultime settimane avrebbe messo in atto un corteggiamento non indifferente.

Le problematiche legate alla gestione della carriera da parte di Jordan Veretout devono però far spazio ad una situazione molto delicata e che prevedono la sua presenza costante al fianco della moglie, la quale sta vivendo un momento delicato per il suo stato di salute essendo attualmente in dolce attesa del terzo figlio.

La festa per la moglie e la paura del contagio da Covid

Nel corso delle ultime ore a scatenare l’ira degli haters nei confronti di Jordan Veretout è stata la decisione messa in atto dal calciatore che, nei giorni scorsi, ha lasciato gli allenamenti per raggiungere la moglie Sabrina nel cuore di Montecarlo per festeggiare il suo compleanno nonostante il contagio da Covid-19.

A far infuriare i tifosi della squadra è stata la decisione presa da Veretout che, nonostante tutto, ha voluto mettere repentaglio il suo stato di salute anche se attualmente sarebbe già pronto e carico per un tour de force che lo vedrà impegnato in campo durante gli allenamenti e successivamente durante le partite almeno fino alla metà del mese di aprile.