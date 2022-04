Inter – Inzaghi ha in mano lo scudetto: l’incredibile svolta che cambia tutto

La notizia che sta circolando da qualche ora ha entusiasmato i tifosi: a breve l’annuncio, Inzaghi ha in mano lo scudetto!

Bologna e Inter devono recuperare la tanto attesa partita non disputata per il numero dei contagi dei rossoblù per Covid. Dopo mesi di incertezza la giustizia sportiva ha preso una decisione.

In casa Inter si attende con trepidazione la decisione della giustizia sportiva sulla gara da recuperare contro il Bologna, il cui punteggio è determinante ai fini della classifica. Il recupero è stato fissato al 27 aprile, ma un’importante decisione potrebbe cambiare l’esito della partita.

Una situazione scottante, la corsa è tutta in salita

In queste ultime giornate di campionato l’Inter si contenderà lo scudetto con Milan e Napoli. La classifica al momento vede i rossoneri al primo posto con 68 punti, seguiti dai nerazzurri a quota 66 e dagli azzurri a pari punti. Il fatto che siano così vicine tra loro rende determinante la sfida da recuperare contro il Bologna: tre punti in più farebbero la differenza per i nerazzurri in questa fase decisiva della stagione.

Con i tre punti, infatti, la squadra di Inzaghi balzerebbe di nuovo al primo posto, a +1 sul Milan e a +3 sul Napoli, avendo a proprio favore anche gli scontri diretti e la differenza reti. Un’occasione ghiotta che i nerazzurri non vogliono sprecare e che faranno di tutto per avere a proprio vantaggio.

Bologna-Inter: quei tre punti d’oro che cambiano tutto

Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni prenderà oggi la decisione sul recupero di Inter-Bologna. Nelle ultime ore sono emerse delle clamorose voci che vedrebbero uno scenario favorevole per i nerazzurri: i tifosi potrebbero esultare per la decisione.

L’Inter aveva fatto ricorso per il recupero della gara e spera fortemente di ottenere giustizia per diverse situazioni che si sono create attorno alla partita e di ottenere così i tre punti a tavolino.

In casa Inter c’è ottimismo per il ricorso, che si pensa possa avere esito positivo. La decisione verrà comunicata nella giornata odierna e potrebbe cambiare la situazione classifica, facendo balzare i nerazzurri al primo posto: uno scenario che renderebbe felici i tifosi. I club restano in attesa, ma in base al gradimento della risoluzione che verrà loro comunicata, potrebbero ricorrere anche al Tar.