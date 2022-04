Napoli – Grande tensione nello spogliatoio, si conferma l’addio: già pronto l’erede

Un giocatore del Napoli sarebbe prossimo all’addio. Le sue parole hanno generato tensione nello spogliatoio e i partenopei stanno preparando il colpo per sostituirlo.

Oltre che al campionato, i partenopei pensano già alla sessione di mercato della prossima estate con un giocatore che sarebbe prossimo all’addio. Ecco di chi si tratta e chi potrebbe essere il suo erede.

Il Napoli non sta vivendo un momento semplice in campionato: la sconfitta contro la Fiorentina ha fatto sfumare l’illusione provata fino a quel momento dai tifosi partenopei. Lo scudetto si complica, ma mancano ancora diverse partite alla fine del campionato dunque la lotta a tre con Milan e Inter resta aperta. Spalletti proverà a ritrovare la motivazione dei suoi e a ricaricare l’ambiente, perché nulla è ancora perduto.

Napoli, la sconfitta contro la Fiorentina frena il sogno scudetto

Nella 32esima giornata di Serie A il Napoli ha perso per 3-2 contro la Fiorentina e ha frenato la sua corsa scudetto. I partenopei perdono al Maradona per la quinta volta, non restando lucidi in un momento chiave e per di più davanti al sostegno dei propri tifosi. I Viola sono stati più lucidi sotto porta, sfruttando cinicamente le occasioni e trovando il vantaggio con González. Nel secondo tempo Spalletti ha tentato il tutto e per tutto con l’ingresso di Mertens, che ha trovato il gol dell’1-1 facendo esplodere lo stadio. Ma la Fiorentina ha raddoppiato di nuovo con Ikoné prima e Cabral poi. A nulla è servito il gol di Osimhen.

La Fiorentina sorride perché rivede la speranza di qualificarsi in Europa, mentre il Napoli con grande rammarico si allontana dal sogno scudetto.

Napoli, il giocatore non le manda a dire: le sue parole fanno capire tutto

Nelle scorse settimane un giocatore del Napoli ha parlato dal ritiro della sua nazionale per commentare la sua situazione con i partenopei.

Il giocatore in questione è Hirving Lozano, il quale dal ritiro con il Messico ha dichiarato di aver giocato poco fino al momento per via dell’infortunio, ma che spera di ritrovare presto la giusta continuità. L’attaccante ha lamentato il poco spazio che gli è stato concesso da Spalletti. Il suo messaggio è stato chiaro: avere più spazio in squadra per rendere al meglio.

Per questo malumore non sarebbe da escludere un suo addio a fine stagione. Il giocatore messicano potrebbe iniziare una nuova esperienza e al suo posto il Napoli starebbe pensando a Khvicha Kvaratskhelia, attaccante esterno 21enne di proprietà del Rubin Kazan, ma dall’inizio della guerra è passato alla Dinamo Batumi. Gli azzurri proporranno all’attaccante un quinquennale fino al 2027: quasi tutto fatto per l’accordo.