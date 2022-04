Milan – Brutta grana in attacco: troppe pressioni, si valuta urgentemente un sostituto

Proprio quando si avvia la fase più calda del campionato, arriva una brutta grana per Pioli: forti pressioni nello spogliatoio, si corre ai ripari e la situazione si complica.

Momento difficile per il Milan: oltre a non brillare sul campo si aggiunge un ulteriore problema che fa vacillare Pioli.

Dopo la pausa delle nazionali, il Milan auspicava un ritorno al campo fatto di vittorie e successi: il campo, invece, sta dimostrando che gli uomini di Pioli fanno faticare a segnare e a portare a casa il risultato. Sono infatti due i pareggi consecutivi a reti inviolate (Bologna e Torino) che frenano la corsa scudetto dei rossoneri.

Milan, si complica la lotta scudetto

Nella 32esima giornata il Milan non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro il Torino e ha perso punti fondamentali per la lotta scudetto per la seconda volta consecutiva, dopo il pareggio contro il Bologna della penultima giornata. Si è trattato di una partita senza troppe occasioni da gol, in cui i granata hanno giocato un match di sacrificio e sono andati spesso vicino al vantaggio. I rossoneri hanno disputato un match teso, non creando troppi pericoli.

Il Milan si ferma così a quota 68 punti. Continua in testa, ma adesso l’Inter può tornare a fare paura: i nerazzurri distano due punti e hanno una partita da recuperare (contro il Bologna il 27 aprile). L’altra squadra ad aver perso l’opportunità di guadagnare importanti punti per il primato in classifica è il Napoli, che ha perso per 3-2 contro la Fiorentina al Maradona: i partenopei si fermano al terzo posto a quota 66 punti.

Si annuncia un periodo nero per Pioli, a rischio il campionato

Come affermato in precedenza, il Milan sta affrontando un momento chiave della sua stagione. Tuttavia, una situazione all’interno della squadra complica ulteriormente le dinamiche della stagione.

La questione riguarda Rafa Leao: il giocatore è in attesa della sentenza per sapere se dovrà essere lui o meno a dover risarcire a suon di milioni lo Sporting Lisbona o il Lille, la sua ex squadra. Il motivo: la rescissione del suo contratto nell’estate del 2018.

Inoltre, il suo agente Jorge Mendes ha avuto contatti con il PSG, il quale ha proposto al giocatore un’offerta irrinunciabile che potrebbe farlo vacillare. Il campionato del Milan è a rischio per l’instabilità della situazione di Rafa Leao: un giocatore su cui Pioli punta molto e che sta subendo delle forti pressioni, che potrebbero condizionare la sua stagione e il suo futuro. I rossoneri corrono ai ripari e valutano già l’eventuale sostituto nel caso di una clamorosa partenza.