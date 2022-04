Atalanta – Gasperini ad un passo dall’esonero: il sostituto è già alla porta

Gian Piero Gasperini è sempre più vicino a diventare l’ex allenatore dell’Atalanta. Già avviati i contatti con il successore, tifosi scatenati sui social.

Una stagione complicata quella dell’Atalanta, la più complessa dall’arrivo di Gasperini nel 2016. Le difficoltà palesate fino a qui in stagione stanno allontanando il tecnico piemonte da Bergamo, la società ha già aperto i contatti col sostituto, immediate le reazioni dei tifosi.



Un ottovolante di emozioni. Questa la definizione più centrata della stagione fin qui giocata dall’Atalanta. Gli orobici, giunti alla sesta annata sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, non hanno mai avuto quella grande continuità di gioco e risultati che aveva garantito ai nerazzurri di diventare un habitué della Champions League.

Tanti punti persi, soprattutto in casa, l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia, l’uscita ai gironi di Champions e l’attuale settima posizione in campionato sono indubbiamente un bottino molto deludente per una squadra che nella prima metà di stagione era parsa poter lottare con il trittico di testa.

Trovare dei colpevoli all’interno di una percorso così deludente è sempre molto difficile e a tratti superfluo. Ciò che resta oggettivo è che l’Atalanta, chiamata in questa stagione a raccogliere qualche frutto dal buon lavoro svolto negli ultimi anni, ha mancato il salto di qualità definitivo crollando sotto il peso delle aspettative.

L’ultimo baluardo a tenere in piedi le speranze della società e dei tifosi è l’Europa League. Dopo aver eliminato Olympiakos e Bayer Leverkusen, l’Atalanta si giocherà il tutto per tutto nella gara interna contro il Lipsia partendo dal pareggio per 1-1 maturato in Germania.

La sconfitta per 2-1 per mano del Sassuolo arrivata nell’ultima giornata di campionato ha ulteriormente complicato la corsa alla prossima Champions dell’Atalanta che dovrà sempre più contare sull’Europa League.

La situazione in cui si trovano ora gli orobici non rende assolutamente felice la società che medita sempre di più l’esonero di Gasperini. A dividere i tifosi è il nome del possibile successore del tecnico piemontese.

Gasperini l’esonero è quasi ufficiale! Ecco il nome caldissimo con cui la società sta trattando

Gasperini sembra sempre di più al capolinea della sua avventura a Bergamo. Per il tecnico ex Genova e Palermo pesa in maniera decisiva l’assenza di trofei durante questi suoi 6 anni di permanenza sulla panchina orobica e l’Europa League gioca sempre più il ruolo di spartiacque.

Già a marzo, come anticipato, si era profilata la pista che portava al nome di Ivan Juric. Il tecnico oggi in forza a Torino conosce a memoria Gasperini e il suo gioco essendo stato in passato collaboratore e giocatore dell’allenatore piemontese.

Queste caratteristiche porterebbero Juric ad essere il naturale erede di Gasp ma la società orobica sta ragionando ad una soluzione di minore continuità ma mantenendo i principi tattici.

La soluzione individuata è quella che porta a Roberto De Zerbi.

L’allenatore italiano ha firmato in estate per lo Shakhtar Donetsk ma a causa del conflitto scoppiato in Ucraina potrà firmare con un altro club e l’Atalanta ha già aperto un canale di dialogo per trattare con l’ex Sassuolo.

Una mossa che porterebbe a una continuità tattica e tecnica per l’Atalanta che ha portato a reazioni contrastanti tra i tifosi che potrebbero doversi abituare all’idea di un addio di Gasperini.