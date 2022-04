Inter – Le parole di Mourinho fanno scalpore, sul web si scatena la polemica

L’allenatore della Roma José Mourinho si è lasciato andare con parole che hanno portato non poche polemiche.

La trentaquattresima giornata di Serie A ha visto il ritorno di José Mourinho allo stadio San Siro contro la sua ex squadra.

Già l’8 febbraio il portoghese era tornato al Meazza per i quarti di finale di coppa Italia, accolto con cori e striscioni dal popolo interista. La partita era terminata sul risultato di 2-0 per i nerazzurri, con la rete di Dzeko subito in apertura di partita e il gol clamoroso di Alexis Sanchez, che spedirono a casa la Roma e in semifinale l’Inter.

La sfida di campionato ha visto un copione del tutto simile, con l’Inter che è riuscita a trionfare per 3-1. Il gol che ha sbloccato le marcature è arrivato da Denzel Dumfries, che all’andata aveva chiuso i giochi con il gol del 3-0, e questa volta mette dentro un gol sensazionale, al termine di un’azione tutta di prima che ha coinvolto sei giocatori interisti.

Il 2-0 è arrivato grazie al secondo gol consecutivo in campionato di Marcelo Brozovic, che servito da Perisic ha danzato sul pallone, eludendo la marcatura dei difensori avversari, spedendo all’incrocio dei pali un destro bellissimo. In apertura di ripresa il 3-0 firmato Lautaro Martinez, che stacca di testa sul corner di Calhanoglu.

Il lampo di Mkhitaryan, che sfrutta il passaggio di Shomurodov e il velo di Karsdorp, evita che il risultato termini come all’andata, quando l’Inter segnò tre gol in 40 minuti con Calhanoglu, Dzeko e Dumfries, asfaltando la squadra giallorossa.

“Ora posso dirlo”

Durante l’incontro ci sono stati anche tanti cori e applausi riservati a José Mourinho, il quale non ha potuto esimersi dall’alzare la mano in segno di ringraziamento nei confronti della Curva Nord dell‘Inter.

Nel post partita, il tecnico portoghese ha fatto i complimenti all’Inter, definendola la squadra più forte del campionato, e si è anche aperto dicendo chiaramente le sue preferenze per lo scudetto: “Io amo l’Inter e l’Inter mi ama, ma voglio vincere tutte le partite. Ora non giochiamo più contro nessuna squadra di alta classifica, quindi posso dirlo: spero sia l’Inter a vincere lo scudetto”.

Ovviamente i social sono impazziti alle dichiarazioni dello Special One, con una parte interista che ringrazia il portoghese per l’amore incondizionato che ancora oggi mostra verso i colori nerazzurri, e un’altra parte che invece accusa il tecnico di essersi scansato e aver permesso all’Inter di guadagnare tre punti facili.