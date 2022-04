Roma – Le frasi del difensore non passano inosservate: “Ecco cosa penso di Mourinho”

In attesa della sfida contro il Leicester, certamente non passano inosservate le frasi rivolte a José Mourinho dal difensore: i tifosi non la prendono bene.

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare un’uscita simile, eppure è avvenuto proprio alla vigilia di un match decisamente importante, come quello che vedrà la compagine giallorossa varcare le semifinali di Conference League contro il Leicester City.

Una partita che Mourinho sta preparando con tutta la dovizia del caso, proprio per evitare sorprese. Da grande conoscitore della Premier League e dello stile inglese, certamente lo Special One ha già una tattica precisa per garantirsi un accesso sicuro alla prossima fase.

Il Leicester sfida la Roma per un posto in finale

La neonata competizione europea, la Conference League, in questa sua prima edizione sta regalando emozioni intense. Ne sanno qualcosa i tifosi della Roma che, con José Mourinho al timone, sognano di poter arrivare fino in fondo in questo cammino europeo. Dopo aver superato Vitesse e Bodø/Glimt i giallorossi saranno impegnati nello scontro più duro di questa stagione europea. Il Leicester, infatti, è una squadra molto temibile con un buon gioco corale e singoli in grado di fare la differenza. Le foxes in campionato sono a -10 dal West Ham settimo. Dunque per qualificarsi alle prossime competizioni europee l’obiettivo è la vittoria della coppa. Gli inglesi nei turni precedenti si sono misurati con formazioni ostiche come i francesi del Rennes e gli olandesi del PSV Eindhoven.

La Roma, dal canto suo, sta vivendo un buon momento di forma nonostante l’ultimo stop contro l’Inter. Mourinho vorrebbe mettere in bacheca l’unica competizione europea mancante. Chi accederà in finale se la vedrà con la vincente di O. Marsiglia-Feyenoord, a dimostrazione che nonostante la Conference sia la terza competizione europea per importanza, a questo punto del percorso il livello si alza sempre di più.

Il messaggio del difensore a Zaniolo e le parole sul tecnico giallorosso: nulla è scontato

Intervenuto a Il Messaggero, alla vigilia della semifinale di Conference League, Timothy Castagne, esterno del Leicester, si è pronunciato sui suoi avversari. L’ex Atalanta ha affermato come il rendimento delle foxes sia stato al di sotto delle aspettative, un po’ per gli infortuni patiti nel corso di questa stagione, un po’ per errori evitabili. La Conference League, dunque, potrebbe rendere meno amaro il bilancio stagionale della squadra di Rodgers.

Castagne predica prudenza poiché sottovalutare una squadra come la Roma potrebbe essere fatale per il Leicester. Roma che ha ritrovato Nicolò Zaniolo, al quale lo stesso Timothy Castagne ha fatto i complimenti: “Zaniolo è fortissimo. Mi piace il suo modo di giocare, in verticale, puntando la porta. Ha forza fisica e velocità. Mi ricorda Federico Chiesa“.

Il difensore ha poi parlato del tecnico giallorosso, José Mourinho: “Parliamo di un grandissimo tecnico, che ha lavorato in club prestigiosi e allenato campioni importanti. Anche Mourinho è imprevedibile. Da lui devi sempre aspettarti il colpo a sorpresa“.

Le parole di Castagne sicuramente non faranno fare i salti di gioia ai tifosi inglesi che da un loro giocatore si aspettavano più carica e meno timore in vista di questa importante semifinale.