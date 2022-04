Inter – Pesante sfogo di Lautaro Martinez a fine partita: “Certe voci non mi piacciono”

L’Inter ha vinto l’ultima partita con lo Spezia, ma Lautaro Martinez si è sfogato al termine del match rilasciando dichiarazioni senza filtri.

La vittoria contro lo Spezia è coincisa con il ritorno al gol per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, a fine partita, ha rilasciato dichiarazioni rabbiose.

La vittoria contro lo Spezia tiene vive le speranze scudetto dell’Inter: i nerazzurri sono padroni del loro destino, ma sanno bene come ogni piccolo errore potrebbe risultare fatale. Il duello a distanza con il Milan e con il Napoli potrebbe durare fino al termine del campionato e, per vincere il titolo, potrebbe essere necessario vincere tutte le partite.

La squadra di Inzaghi, vincendo al Picco, ha ottenuto la terza vittoria consecutiva dopo quelle con Juve e Verona: decisivi Brozovic, Lautaro Martinez e Sanchez.

In particolare, l’attaccante argentino ha interrotto un digiuno che durava dal ritorno degli ottavi di Champions contro il Liverpool: in campionato, invece, il gol mancava dalla tripletta messa a segno contro la Salernitana il 4 marzo.

Il Toro, a fine partita, ha approfondito la sua situazione personale lasciandosi andare ad uno sfogo.

Inter, Lautaro Martinez polemico: l’argentino si sfoga dopo la partita

Non è una stagione facile per Lautaro Martinez: l’attaccante, dopo l’addio di Lukaku, ha perso un partner offensivo con caratteristiche complementari alle sue.

Il feeling con Dzeko c’è, ma è a corrente alterna. Di conseguenza, i numeri registrati fino ad ora non sono esaltanti, ma nemmeno disastrosi come spesso si dice: in campionato sono 14 i gol messi a segno in 28 partite (una rete ogni due match di media), a cui si sommano i due timbri contro la Juve in finale di Supercoppa e con il Liverpool in Champions League.

Come anticipato, il gol contro lo Spezia ha interrotto un digiuno che, in Serie A, durava da un mese e mezzo. In questo lasso di tempo, Lautaro non ha trovato la rete contro Torino, Fiorentina, Juve ed Hellas (era out per squalifica).

Ora l’Inter si augura che il suo centravanti possa avere la continuità necessaria per chiudere al meglio la stagione: le partite con Roma, Bologna, Udinese, Empoli, Cagliari e Sampdoria saranno determinanti per il destino della formazione di Inzaghi.

LEGGI ANCHE -> Chelsea – Tuchel ed il gesto clamoroso contro Ancelotti che scatena la polemica

Dopo la vittoria con lo Spezia, Lautaro Martinez non ha voluto nascondere il proprio disappunto per alcune critiche ricevute nell’ultimo periodo. Il centravanti si è sfogato con dichiarazioni molto chiare.

“Si parla tanto e non mi piace”

Lautaro Martinez ha iniziato il match con lo Spezia partendo dalla panchina. Nonostante le previsioni lo dessero titolare, Inzaghi ha preferito confermare la coppia Dzeko-Correa.

L’allenatore, a gara in corso, ha cambiato l’attacco togliendo i titolari per inserire il Toro insieme a Sanchez.

I due subentrati sono risultati decisivi per la vittoria finale grazie ai loro gol. Lautaro è stato bravo a deviare in porta con l’esterno un cross di Perisic, mentre Sanchez ha sfruttato l’assist del 10 nerazzurro per battere Provedel da distanza ravvicinata.

Al termine della partita, Lautaro ha parlato ai microfoni di Inter TV esprimendo la propria felicità per la vittoria: “Sono contento per la partita che abbiamo fatto, l’abbiamo preparata in settimana e abbiamo portato a casa tre punti pesanti”.

L’attaccante nerazzurro ha anche dato uno sguardo all’immediato futuro, dicendosi positivo per il finale di stagione: “Ho sensazioni buone, stiamo facendo un ottimo lavoro. Abbiamo perso punti che erano importanti, ma abbiamo recuperato”.

Infine, ha chiuso il proprio intervento in modo polemico: “Si parla tanto e questo non mi piace, ho sempre dato il massimo per l’Inter e certe voci non mi piacciono”. Il riferimento, verosimilmente, è alle polemiche per la scarsa vena realizzativa avuta recentemente. Non solo: potrebbe anche essere alle voci di mercato che lo spingono lontano da Milano.

Lautaro Martinez ha rinnovato il proprio contratto durante questa stagione ed il suo agente ha dichiarato che resterà ancora in nerazzurro, ma le indiscrezioni dell’ultimo periodo continuano a darlo per partente certo.

LEGGI ANCHE -> Napoli – Addio allo Stadio Maradona: il sindaco Manfredi annuncia la novità

Dopo essersi sfogato, il numero 10 dell’Inter ha pronunciato parole da leader dello spogliatoio: “Ovviamente non mi piace stare in panchina, ma quando sono entrato ho dato il massimo per l’Inter, che è quello che conta qui”.

Stasera, nel derby di Coppa Italia contro il Milan, avrà una grande occasione per chiudere al meglio la stagione a livello individuale, oltre che collettivo.