Spese folli per Zlatan Ibrahimovic: ecco quanto ha speso per il suo cane

Negli anni Zlatan Ibrahimovic ha dimostrato di essere un atleta dai molteplici interessi è pronto anche a spendere un’ingente somma di denaro per le cose che stuzzicano il suo interesse… così come è successo recentemente durante l’adozione di un cucciolo.

Non è la prima volta che Ibrahimovic ruba la scena nella stampa internazionale a seguito di un qualcosa di estremamente lussuoso che ha destato il suo interesse. La conferma di quanto detto arriva anche dalla bellissima imbarcazione che nel 2021 è stata attaccata per diverse settimane al porto di Sanremo in occasione della sua partecipazione alla Festival della canzone italiana condotto da Amadeus.

In queste ore, però a catturare l’attenzione dei media troviamo proprio la condivisione di una foto che ritrae Zlatan Ibrahimovic in dolce compagnia di un cucciolo per il quale, a quanto pare, a tutte le intenzioni di non badare a spese.

Avete mai visto il cane di Ibrahimovic?

Negli anni il calciatore del Milan ha imparato a raccontarsi a vele spiegate anche attraverso la pubblicazione di numerose immagini e video nella sua pagina Instagram, mostrando molto del proprio lavoro sul campo parte della vita privata.

Recentemente, però, a destare l’attenzione dei media è stata una foto pubblicata anche dal quotidiano Il Resto del Carlino e che in men che non si dica ha subito fatto il giro del web. Il tutto grazie al cagnolino mostrato in foto e per il quale Zlatan Ibrahimovic potrebbe aver pagato un’ingente costo.

La foto che ha fatto il giro del web

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente a catturare l’attenzione del web è stata una foto che ritrae Zlatan Ibrahimovic con al suo fianco un cucciolo di bulldog francese. Si tratta di un cane dolcissimo e bellissimo il cui costo non è di certo a buon mercato, soprattutto per coloro che decidono di affidarsi a degli allevamenti specifici che si occupano solo della crescita e dell’adozione di questo tipo di cucciolo.

Al momento, non è ben chiaro se il cucciolo di bulldog francese sia già stato adottato da Zlatan Ibrahimovic ma, a quanto pare, ben presto il calciatore potrebbe presentarlo ai tifosi come nuovo membro aggiunto della sua famiglia.