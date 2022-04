Inter Real Madrid – Si profila uno scambio clamoroso: ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore

La corsa allo scudetto dell’Inter sembra avviarsi in discesa e questo da fiducia: nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con il Real Madrid per uno scambio clamoroso che certamente spiazzerà completamente i tifosi!

Uno scambio che avrebbe del clamoroso quello che potrebbe proporre il club di Florentino Perez, Ancelotti vuole il giocatore a tutti i costi.



La stagione dell’Inter era iniziata con diverse perplessità oltre che dubbi. Gli addii degli uomini scudetto Conte e Lukaku oltre che alla cessione di Hakimi avevano gettato nello sconforto i tifosi nerazzurri che hanno visto la squadra che aveva riportato il titolo di campioni d’Italia ad Appiano Gentile più di un decennio dopo l’ultima volta.

Simone Inzaghi era chiamato ad una piccola impresa quindi, riconfermarsi i più forti in Italia al netto degli addii innalzando il livello dei propri giocatori in particolare coloro che sono arrivati a sostituire Lukaku ed Hakimi.

La missione dell’ex allenatore della Lazio non è ovviamente conclusa ma si può dire a buon punto. Inzaghi è riuscito ad alzare il livello di gioco, a vincere la Supercoppa contro la Juve e a superare i gironi di Champions, cosa che all’Inter non riusciva dalla stagione 2011/2012.

I nerazzurri hanno vissuto un recente momento di appannamento derivante dalla stanchezza oltre che da infortuni per giocatori fondamentali ma le ultime due vittorie contro Juventus e Verona hanno restituito ai tifosi un’Inter vincente e convincente che porta la squadra del presidente Steven Zhang ad avere il destino nelle proprie mani e nel recupero del 27 Aprile contro il Bologna.

L’Inter sembra essere la squadra con la condizione psicologica e fisica migliore delle 3 di testa e questo aspetto può essere fondamentale a sole 6 giornate dal termine.

Nonostante la stagione ancora apertissima però la società ha già la testa al mercato anche viste le notizie che arrivano dalla Spagna.

Un affare clamoroso bussa alla porta della dirigenza nerazzurra: indiscrezioni bollenti

Una clamorosa indiscrezione quella che arriva dall’ambiente Real Madrid, l’allenatore dei Blancos Carlo Ancelotti avrebbe richiesto una delle stelle dell’Inter per ampliare la qualità della sua rosa e il nome è quello di Lautaro Martinez. L’ex allenatore del Milan vuole a tutti i costi il 10 nerazzurro tanto da pensare a uno scambio clamoroso.

Il Toro non sta vivendo la stagione più facile della sua carriera e le voci di possibili arrivi nel reparto avanzato dei nerazzurri autorizzano a pensare che lautaro possa partire verso nuovi lidi.

Dal canto suo l’Inter non ha nessuna intenzione di lasciar partire il suo numero 10, amatissimo dai tifosi, a cuor leggero e per lui la richiesta è molto alta. Interviene qui la pazza idea del Real Madrid. Il club spagnolo ha tuta l’intenzione di acquisire a parametro Kylian Mbappè e nonostante non vi sia quindi alcun costo da sotenere in termini di costo del cartellino, lo stipendio del ragazzo e le commissioni agli agenti saranno presumibilmente alte. Il Real dunque non ha intenzione di spendere per intero le cifre richieste dall’Inter (si parla di 100 milioni) ma vuole comunque accontentare il suo allenatore.

L’idea del Real è quindi quella di uno scambio con uno dei giocatori destinati a cambiare aria, tra questi il nome giusto potrebbe essere Eden Hazard. Il folletto belga a causa di infortuni vari non si è mai imposto a Madrid dove era arrivato per non far rimpiangere CR7 e ora è alla ricerca di una nuova sfida per rilanciare il suo finale di carriera.

L’Inter potrebbe quindi acquisire un sostituto di Lautaro senza spese di cartellino incassando comunque una parte economica fondamentale per alzare il livello della rosa.

La strada resta difficile ma rinunciare ad un’occasione del genere è sempre molto complesso, la palla passa ora al Real che dovrà valutare se avanzare ufficialmente la richiesta.