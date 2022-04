Alvaro Morata smaschera Alice Campello: l’infleuncer beccata così dal marito

Alvaro Morata prende di mira Alice Campello e il video finisce online. Immagini che sono diventate subito virali sui social.

Ancora una volta la coppia formata da Alice Campello e Alvaro Morata tornano ad essere protagonisti dei media, il tutto grazie al racconto della loro quotidianità senza filtri fatto su Instagram e non solo.

Recentemente, infatti, i fan hanno avuto modo di vedere la bellissima sorpresa realizzata da Alvaro Morata in occasione del compleanno della moglie, rendendo il suo grande giorno stupendo e perfetto ben oltre l’immaginazione della Campello.

Nel corso delle ultime ore, però, a tenere banco nel mondo del web troviamo un video condiviso da Alvaro Morata che rivela un clamoroso retroscena che riguarda proprio la moglie.

Il video a danno di Alice Campello

Ebbene sì, come abbiano avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo la pubblicazione di un video realizzato da Alvaro Morata e condiviso nella sua pagina Instagram.

Il video in questione racconta un piccolo momento di intimità della famiglia Morata – Campello e che, non a caso, ha subito fatto il giro del web… il tutto è successo durante i preparativi della cena, quando Alvaro Morata ha fatto una clamorosa rivelazione sulla moglie e che ha lasciato tutti senza parole.

Cos’è successo in casa Morata?

Nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo un video realizzato da Alvaro Morata a danno di Alice Campello. Si tratta di un filmato che racconta un breve dietro le quinte della loro vita quotidiana in veste di genitori e non solo.

In particolar modo, il video in questione mostra l’influencer alle prese con la preparazione della cena, il tutto mentre il marito la prende in giro dato che, a quanto pare, la Campello sta ancora affinando le sue capacità culinarie cosa per la quale Alvaro Morata amerebbe scherzarci su.