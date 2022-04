Napoli – Koulibaly si sfoga e rivela un dettaglio pesantissimo: “Ecco che cosa sta succedendo”

By

Dopo la clamorosa sconfitta in casa contro la Fiorentina, il capitano del Napoli Kalidou Koulibaly si è lasciato andare a una rivelazione pesantissima: il dettaglio incredibile è sfuggito a tutti.

L’ennesimo passo falso del Napoli al Maradona rischia di condizionare pesantemente la rincorsa scudetto degli uomini di Spalletti. Al triplice fischio dell’arbitro sono arrivate anche le parole di Kalidou Koulibaly, che non ha usato mezzi termini per descrivere la situazione della squadra.

Dopo la grande vittoria in trasferta contro l’Atalanta, tutti i tifosi del Napoli si aspettavano un’altra super prestazione contro la seppur forte Fiorentina di Vincenzo Italiano. Eppure, quando c’era da fare quello step in più, gli azzurri hanno nuovamente frenato subendo una sconfitta pesante.

Al gol di Nico Gonzalez alla mezz’ora aveva risposto il neoentrato Mertens pochi secondi dopo il suo ingresso, ma poi l’uno due Ikoné-Cabral ha reso inutile anche il gol nel finale del solito Osimhen. Per il Napoli, che ha un rendimento di molto superiore in trasferta, si tratta dell’ennesimo passo falso al Maradona. Nel loro stadio in questa stagione gli uomini di Spalletti hanno perso contro Atalanta, Empoli, Spezia, Milan e ora Fiorentina. Ben cinque delle sei sconfitte stagionali sono arrivate tra le mura amiche.

Come ammesso anche da Spalletti nel post-partita, questa batosta poteva costare caro nella corsa scudetto del Napoli, ma il successivo pareggio del Milan contro il Torino ha nuovamente riaperto i giochi. Gli azzurri sono sempre lì e hanno ancora tutti i mezzi per raggiungere un obiettivo che significherebbe qualcosa di straordinario per la città.

LEGGI ANCHE –> I tabloid britannici ne sono certi: Abramovich non ha più nulla, ma la verità è un’altra

Le parole del capitano spiazzano i tifosi, una confessione che fa capire tutto

Tra i giocatori che ci mettono sempre la faccia nelle situazioni difficili c’è sicuramente Kalidou Koulibaly, a tutti gli effetti nuovo capitano del Napoli dopo il già annunciato addio di Insigne al termine della stagione. Il difensore senegalese ha rivelato un dettaglio shock che spiegherebbe con molta semplicità il perché di questo momento della squadra.

Koulibaly ha ammesso che nello spogliatoio del Napoli c’era tanta rabbia per una sconfitta che non doveva arrivare in un momento così delicato della stagione. Nonostante ciò la squadra dovrà ripartire già dalla prossima contro la Roma e cercare di affrontare partita dopo partita. Il vero problema del Napoli, secondo Koulibaly, è rappresentato dai tanti gol presi nelle ultime uscite, il che avrebbe quasi anticipato un calo di rendimento della squadra. “È vero che davanti abbiamo occasioni, ma dietro dobbiamo essere solidi. E non è così”. Parole laconiche che evidenziano anche una sorta di mea culpa che il difensore senegalese fa nei suoi confronti.

LEGGI ANCHE –> Napoli – Grande tensione nello spogliatoio, si conferma l’addio: già pronto l’erede

Questa dichiarazione ha spiazzato i tifosi e ha fatto emergere un dettaglio che decisamente fa capire molto sul momento del Napoli. Sarà necessario subito invertire la tendenza per sperare in un incredibile recupero per il titolo.