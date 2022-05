Inter – Tutta la verità su Barella: ecco il motivo del gesto che ha fatto infuriare i tifosi

Dopo la gara dell’Inter spunta la verità su Nicolò Barella: spiegato il motivo del gesto che non è andato a genio ai tifosi nerazzurri.

Con la vittoria ottenuta contro il Cagliari, l’Inter di Simone Inzaghi rimanda il discorso scudetto agli ultimi novanta minuti di questo combattutissimo campionato di Serie A.

La vittoria del Milan nel pomeriggio contro l’Atalanta obbligava l’Inter a rispondere immediatamente per non vedere festeggiare i cugini rossoneri con una settimana d’anticipo. Inzaghi e i suoi giocatori, dopo la finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus, erano attesi da un impegno non facile a Cagliari contro una squadra in disperata ricerca di punti salvezza.

La partita dei nerazzurri è stata però fin dall’inizio convincente: dopo un gol annullato dal Var a Skriniar per un tocco con il braccio, il match si è messo subito in discesa grazie al vantaggio trovato da Darmian con un imperioso stacco di testa. Poco prima della fine del primo tempo Lautaro Martinez ha l’occasione per raddoppiare, ma prima il palo e poi Cragno gli negano il gol.

L’argentino si rifà però nel secondo tempo quando resiste di forza al contrasto di Altare e insacca la rete dello 0-2. Il Cagliari reagisce però d’orgoglio e qualche minuto dopo trova il gol che accorcia le distanza con un siluro imparabile di Lykogiannīs. Nel finale però i nerazzurri fanno valere la maggiore qualità chiudendo la partita con un altro gol di Lautaro Martinez, al settimo centro nelle ultime sei partite.

Inzaghi senza peli sulla lingua: il suo pensiero sulla corsa scudetto è da brividi

Al termine del match, Simone Inzaghi ha parlato della vittoria ottenuta dalla sua squadra e in particolare della sostituzione di Nicolò Barella. Il centrocampista della Nazionale è stato sostituito al 58′ da Gagliardini nonostante stesse disputando la solita grande partita, suscitando la rabbia e lo stupore dei tifosi.

L’allenatore dell’Inter ha dichiarato come il cambio fosse dovuto solamente a una gestione delle forze visti i 120 minuti che Barella aveva giocato appena tre giorni prima contro la Juventus. Inzaghi aveva bisogno di freschezza a centrocampo e per questo ha deciso di sostituirlo. Per quello che riguarda invece la corsa scudetto si deciderà tutto all’ultima giornata, quando l’Inter ospiterà la Sampdoria e il Milan andrà in casa del Sassuolo. Per sperare è rimasta solamente una combinazione possibile, ovvero la vittoria dei nerazzurri e la sconfitta dei rossoneri. Inzaghi però ci crede e ha voluto caricare i suoi così: “Manca una partita, la squadra ci crede. Mi è successo una volta di essere due punti dietro all’ultima giornate (quando giocava alla Lazio e vinse lo scudetto a discapito della Juventus) e quindi ci crediamo fino alla fine”.

Quel che è certo è che l’Inter ci proverà, con la consapevolezza che tutto dipenderà da quello che succederà contemporaneamente al Mapei Stadium.