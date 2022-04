Jorginho scalda i social: le parole sulla nazionale azzurra lasciano il segno

Jorginho ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti alla sua permanenza nella nazionale italiana. Le sue parole giungono inaspettate, ecco la verità.

Il centrocampista italo-brasiliano del Chelsea è tornato a parlare di nazionale dopo la dolorosa eliminazione da parte della Macedonia del Nord.

Il sogno di partecipare al mondiale in Qatar è svanito a meno di un anno dalla vittoria a Webley contro l’Inghilterra.

Il magic moment di Jorginho è giunto al termine?

Dopo una stagione disputata ad altissimi livelli, con diversi trofei conquistati, questa annata per Jorginho è stata parecchio deludente. Il centrocampista italo-brasiliano nel 2021 è riuscito a portare a casa Champions League, Supercoppa Europea e Coppa del Mondo per club con il Chelsea, senza dimenticare l’europeo vinto con la nazionale italiana di Roberto Mancini. La sua stagione vincente, inoltre, gli è valsa anche il UEFA Player of the Year, riconoscimento individuale assegnato al miglior calciatore della stagione.

In questa stagione, però, le cose stanno andando diversamente. In Premier League il Chelsea è lontano dalla coppia al vertice formata da Liverpool e Manchester City; in Champions League, nonostante una grandissima prestazione al Bernabeu, i blues sono stati eliminati dal Real Madrid. Anche con la nazionale questa stagione è andata male. L’Italia, infatti, non parteciperà al mondiale di Qatar 2022 e su questa mancata qualificazione pesano come macigni i due rigori falliti da Jorginho nel doppio confronto con la Svizzera.

Il messaggio del calciatore spiazza tutti, social scatenati

Subito dopo l’eliminazione degli azzurri contro la Macedonia del Nord, Jorginho aveva espresso il suo rammarico, sentendosi responsabile proprio per i due penalty sbagliati: “I rigori sbagliati mi peseranno a vita“.

Il centrocampista ex Napoli è tornato sulla mancata qualificazione dell’Italia dimostrando l’attaccamento viscerale per la maglia azzurra. Jorginho l’ha fatto affidandosi ad Instagram con una foto del gruppo azzurro e queste parole:

“Nel calcio, come nella vita, si può vincere e si può perdere. Ci sono sconfitte che però fanno più male e lasciano il segno e credetemi il dispiacere mio è più grande di quanto voi possiate mai immaginare. Ma il calcio non è solo uno sport, è una scuola di incredibili valori: insegna a non mollare, a imparare dagli errori, a restare uniti nei momenti duri. Indossare questa maglia per me è un sogno e resta un grande onore. Si impara e ci si rialza. Andiamo avanti! Forza Azzurri e forza Italia“.

Il popolo azzurro dei social ha apprezzato tantissimo l’attaccamento e l’amore di Jorginho per la nazionale italiana e ha sostenuto il centrocampista con numerosi messaggi d’affetto.