Roma – Mourinho e la polemica al veleno: “Con lui avremmo vinto contro il Napoli”

L’allenatore della Roma José Mourinho ha rilasciato parole al veleno: la sua polemica è fortissima e non lascia spazio a dubbi.

José Mourinho ha parlato dopo la partita con l’Inter rilasciando parole durissime: la sua polemica torna al match contro il Napoli.

Duro colpo per la Roma, che gioca una buona partita, ma che si ritrova ad affrontare un’Inter in stato di grazia. I giallorossi hanno perso 3-1 e il gol di Mkhitaryan nel finale è servito solo per le statistiche: i nerazzurri si sono imposti grazie alle reti di Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez.

San Siro, come previsto, ha reso omaggio a José Mourinho con cori ed applausi, ma solo a risultato acquisito: lo Special One ha ringraziato e ha augurato al suo ex club di vincere lo scudetto.

Il suo focus, però, è sulla sua squadra, che ora rischia di perdere il treno per l’Europa League in un finale di stagione che si preannuncia incandescente. Inoltre, c’è la Conference League da conquistare: la semifinale contro il Leicester sarà un doppio confronto determinante e che misurerà il grado di maturità della Roma.

Intanto, Mourinho ha rilasciato dichiarazioni al veleno al termine del match contro l’Inter: la sua polemica è fortissima.

Roma, Mourinho al veleno: la sua polemica è fortissima

I giorni precedenti a Inter-Roma sono stati caratterizzati dalla polemica sulla designazione arbitrale: il direttore di gara Sozza, infatti, è nativo della provincia di Milano.

Una scelta che ha fatto discutere, ma che ha il precedente di Milan-Lazio di Coppa Italia: la classe arbitrale crede molto in questo giovane arbitro, che in stagione si è dimostrato come uno dei migliori. Da qui la scelta di metterlo alla prova con una partita complicata che lo ha esposto a dure contestazioni.

Alla fine Sozza ha arbitrato molto bene con un metro moderno e soli quattro cartellini gialli estratti. Gli episodi dubbi sono stati giudicati correttamente senza l’ausilio del VAR: promozione unanime per il giovane arbitro.

Giudizio positivo anche da parte di José Mourinho, che a fine partita gli ha fatto i complimenti affermando: “Sono contento per Sozza, che ha dovuto arbitrare una partita difficile per un ragazzo giovane. Ha arbitrato bene e i giocatori lo hanno aiutato. Complimenti a lui che ha fatto molto bene”.

Tuttavia, dopo i complimenti, è arrivata la polemica: l’allenatore della Roma è tornato a parlare di Napoli-Roma.

“Con lui avremmo vinto”

Tanti complimenti a Sozza: Mourinho si è detto soddisfatto per il metro arbitrale di Inter-Roma.

Lo Special One ha colto l’occasione per tornare a parlare del match contro il Napoli, ricco di episodi dubbi come il contatto Zaniolo-Meret giudicato regolare.

L’ex allenatore del Real Madrid, dopo essersi espresso in modo positivo su Sozza, ha espresso una critica contro Di Bello.

Come anticipato, Napoli-Roma è stata una partita ricca di polemiche. Tra gli episodi ritenuti dubbi ci sono il rigore assegnato agli azzurri, il giallo mostrato a Zaniolo ed il mancato penalty per i giallorossi. Il match è terminato 1-1 con le reti di Insigne ed El Shaarawy, un risultato che ha complicato gli obiettivi di entrambe le squadre.

Mourinho non ha digerito l’arbitraggio di Di Bello e ha colto l’occasione di ricordarlo durante il post partita di Inter-Roma: “Complimenti a Sozza, se ci fosse stato lui al posto di Di Bello la settimana scorsa avremmo portato via tre punti al Napoli”.