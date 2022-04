Che spettacolo la Premier League! La giocata sul calcio d’angolo ha scatenato il web VIDEO

La Premier League si conferma nuovamente il caampionato più spettacolare al mondo, la giocata a sorpresa ha scatenato tutto il web.

Un’altra giocata spettacolare direttamente dal campionato inglese fa il giro del Web e scatena le reazioni di tutti i tifosi di calcio del mondo, un qualcosa che si vede raramente sui campi da gioco.



Che la Premier sia il campionato più divertente da vedere è un qualcosa di oramai noto. Il campionato d’oltre manica dispone di possibilità economiche anni luce maggiori rispetto a quelle delle altre leghe europee grazie alle quali può permettersi campioni di ogni tipo in molte squadre e in tutti i reparti.

I top club inglesi hanno decisamente aumentato il gap con le altre squadre europee e le tante presenze nelle semifinali delle 3 competizioni europee dimostrano proprio questa predominanza britannica.

I week end di Premier League regalano sempre sorprese, gol, parate ma soprattutto giocate che lasciano tutti i tifosi a bocca aperta. Non solo le big quindi, anche le squadre di media e bassa classifica possono contare su giocatori dal grande spessore qualitativo che regalano gioie visive ad ogni supporter.

Il web è la principale fonte di trasmissione di queste piccole e grandi perle che settimanalmente incantano i tifosi e strappano soprattutto un sorriso a chi le può vedere e rivedere.

L’ultima in ordine cronologico è arrivata nell’infrasettimanale dopo il week end di Pasqua. Come già detto, in Premier League, non è assolutamente sorprendente veder finire in highlights particolari e divertenti giocatori di squadre di medio bassa classifica ed è questo il caso di Crystal Palace-Newcastle.

Una giocata in questo match ha scatenato l’ironia del web e ha portato alla ribalta un giocatore noto solo ai più stretti appssionati di calcio inglese.

Una giocata che ha spiazzato tutti: ecco il video che ha fatto impazzire il Web

Nella serata di mercoledì, tra le varie partite giocatesi per il turno infrasettimanale in Premier, si è disputata a Selhurst Park la sfida tra Crystal Palace e Newcastle.

Il club bianconero è diventato recentemente molto noto per via dell’acquisizione da parte di un fondo arabo che ha reso la squadra del Nord-Est inglese la più ricca di tutto il panorama britannico.

I Magpies (questo il loro soprannome), dopo una prima metà di stagione clamorosamente complessa, sono riusciti, con l’arrivo del tecnico britannico Eddie Howe, a ribaltare le sorti di un’annata che sembrava già scritta.

Nella serata di mercoledì è arrivata un’altra vittoria molto importante in trasferta ma a far notizia è stata l’imprevedibile giocata di Allan Saint-Maximin.

Il francese indossa la maglia numero 10 del Newcastle e non ha perso occasione di mostrarlo. Dopo aver ricevuto palla nei pressi della linea laterale del campo, vedendosi avvicinare contro il mediano del Crystal Palace Cheikou Kouyate ha deciso di evitare il pressing in una maniera particolare.

Un balletto frenetico sul posto accompagnato da un semplice tocco all’indietro che non ha creato nessun tipo di vantaggio ai suoi ma solo un grande sorriso sui volti dei tifosi allo stadio e di tutto il web che ha immediatamente ripreso e postato il video.

Un’altra giocata da stropicciarsi gli occhi che regala la Premier League anche se forse in questo caso riesce più a strappare una risata che ad essere realmente efficace.