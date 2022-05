Lazio – Quella festa non è andata proprio giù: due grandi assenti, clima teso

Una festa che ha coinvolto i giocatori della Lazio ha svelato un retroscena che non ha lasciato indifferenti i tifosi biancocelesti.

In casa Lazio si respira un clima teso dopo la sconfitta contro il Milan di domenica scorsa. Ad alimentare le polemiche c’è stata una festa tra i giocatori che ha visto due grandi assenti della rosa: un dettaglio che dice tutto.

Dopo la sconfitta contro il Milan nell’ultimo turno, la Lazio vuole chiudere al meglio il campionato. I biancocelesti si sono posti come obiettivo la qualificazione alla prossima edizione di Europa League.

Lazio, le ultime giornate decisive per il futuro

Le ultime quattro giornate di campionato della Lazio saranno decisive per il futuro dei giocatori e del tecnico Maurizio Sarri. I biancocelesti sono attualmente padroni del loro destino per qualificarsi in Europa, dati i risultati dei recuperi di campionato di Fiorentina e Atalanta. Se la squadra di Sarri dovesse vincere le partite rimanenti sarebbe certa della qualificazione in Europa League.

È richiesta, dunque, concentrazione massima alla squadra, la quale negli ultimi giorni si è riunita per un particolare motivo, che ha generato diverse polemiche.

Le foto fanno il giro del web, il dettaglio che ha scatenato la polemica

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto e la moglie avevano da tempo organizzato una festa nella loro nuova villa per inaugurarla assieme ad amici e compagni. Tuttavia, un dettaglio che ha coinvolto i giocatori biancocelesti non è di certo passato inosservato.

La regola della serata era infatti l’utilizzo di un dress-code comune per gli invitati: i vestiti di colore rosso e nero. Una scelta che sa di beffa per quanto accaduto nell’ultimo turno di campionato, in cui i biancocelesti hanno perso contro il Milan per 2-1 all’Olimpico. Per quanto possa sembrare collegato, probabilmente non vi è in realtà un apparente motivo calcistico: la scelta dei colori è infatti dovuta al richiamo degli abiti dei ballerini di flamenco – appunto il rosso e il nero – in quanto la festa organizzata richiama la tipica celebrazione spagnola come tema centrale.

Una celebrazione che, però, ha visto anche due grandi assenti della rosa biancoceleste: Maurizio Sarri e Francesco Acerbi. Entrambi avrebbero motivato la loro assenza per motivi familiari. Tuttavia, si tratta di giocatore e allenatore usciti peggio dalla gara contro il Milan: l’allenatore perché vede complicarsi la qualificazione europea, mentre il giocatore si è reso bersaglio delle critiche dopo le immagini in cui rideva dopo la rete di Tonali. Una risata che lo stesso giocatore ha definito sui social di nervosismo per la beffa subita all’ultimo secondo, ma che ai tifosi biancocelesti non è di certo andata giù.