Juventus – Allegri non è più una priorità: sondato il terreno per un sostituto incredibile, tifosi in tilt

Massimiliano Allegri non è più una certezza in casa Juve, è già stato sondato il terreno per un clamorosos sotituto: tifosi in delirio.

Una stagione da dimenticare quella del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

Il tecnico toscano, tornato due anni dopo il suo addio, era chiamato a ridare alla squadra bianconera quell’identità cinica e vincente che negli anni di Sarri e Pirlo (nonostante i trofei vinti) era andata perduta.

L’allenatore ex Milan ha dovuto però fare i conti con una rosa non all’altezza delle sue stesse aspettative.

Il rendimento sottomedia di molti giocatori misto ai tanti infortuni patiti dalla Juve in questa stagione (uno su tutti quello di Chiesa) hanno indubbiamente influito in questa annata estremamente deludente chiusa senza trofei per la prima volta dopo 10 anni.

Ad ampliare i problemi c’è poi stata la tattica di Allegri.

La Juve, sin dalle primissime uscite, non è mai riuscita ad imporre un gioco convincente e che potesse aiutare in certe partite e questo dettaglio ha causato più di un malumore durante la stagione.

A far rumore furono ad esempio le parole di Lapo Elkann che dopo una sconfitta fece un tweet decisamente polemico nei confronti dell’allenatore alludendo al “C’è poco da stare Allegri” che scatenò i supporter bianconeri.

Arrivano ora voci che confermano questa incertezza e parlano di un possibile addio di Allegri in favore di un clamoroso sostituto: ecco di chi si tratta.

Quella rottura forse mai sanata, troppi errori: ecco il motivo che avrebbe fatto saltare tutto

Ad essere stato evento scatenante sarebbe stata una lite tra Allegri e Nedved dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter.

Il tecnico toscano e l’ex leggenda bianconera avrebbero discusso violentemente aprendo una vera e propria voragine tra allenatore e dirigenza.

Una rotttura che potrebbe non essere stata risanata e che quindi porterebbe Allegri ade ssere esonerato anche se, per il momento, la sua posizione resta salda sulla panchina della Juventus.

In caso di esonero però, la squadra del presidente Agnelli si sta già portando avanti.

Il sostituto ideale dell’attuale allenatore sarebbe stato individuato in Zinedine Zidane.

L’ex Real Madrid è momentaneamente in attesa di una chiamata dalla nazionale francese che in ogni caso non arriverà prima del termine del Mondiale in Qatar del prossimo dicembre e, pertanto, il tecnico transalpino potrebbe decidere di rinunciare in favore di un club.

I tifosi della Juventus sono già in delirio ma per il momento la posizione di Allegri resta solida e non sono previsti colpi di scena nel breve.