Inter – Perisic vola da Conte: i nerazzurri valutano tre possibili sostituti

L’Inter saluta definitivamente Ivan Perisic, che vola da Conte per firmare con il Tottenham. I nerazzurri sono alla ricerca di un sostituto: tre nomi al centro delle attenzioni.

La partenza di Perisic obbliga i nerazzurri ad un rapido intervento sul mercato. L’Inter ha già tre nomi nel mirino.

A sorpresa, Ivan Perisic ha deciso di lasciare l’Inter. L’esterno croato è stato uno dei giocatori più importanti degli ultimi due anni nerazzurri ed è anche risultato decisivo per la conquista della Coppa Italia con i due gol messi a segno nella finale contro la Juve.

La società ha fatto tutto il possibile per cercare di trattenere il giocatore a Milano (era in scadenza di contratto), alzando anche l’offerta a €5 milioni più bonus per andare incontro alle sue richieste. Tutto ciò, però, non è bastato: l’ex Bayern Monaco ha deciso di vivere una nuova esperienza in Premier League ritrovando Conte al Tottenham.

L’Inter è ora alla ricerca di un sostituto: ecco i tre nomi che interessano ai nerazzurri.

Perisic spiazza l’Inter: ora i nerazzurri hanno fretta

L’Inter era convinto di aver fatto tutto il possibile per convincere Perisic a restare. Nonostante lo sfogo del croato dopo la finale di Coppa Italia, la società è sempre stata ottimista circa la sua permanenza. Per accontentarlo, ha anche alzato di mezzo milione l’offerta iniziale.

Sul giocatore c’erano anche Juventus e Chelsea, ma ha scelto a sorpresa il Tottenham dove ritroverà Antonio Conte.

L’allenatore degli Spurs ha chiesto esplicitamente alla dirigenza di ingaggiare Perisic, un giocatore che è riuscito a plasmare durante il suo secondo anno in nerazzurro trasformandolo da ala ad esterno completo. Il croato, nell’arco di questa stagione, è anche migliorato ulteriormente nell’interpretazione del ruolo, dedicando molte energie alla fase difensiva pur rimanendo un fattore incisivo nella trequarti avversaria. Inzaghi sperava di averlo ancora con sé, ma il giocatore stesso ha chiamato l’allenatore nerazzurro per comunicargli la decisione di trasferirsi a Londra.

Ora l’Inter ha fretta di trovare un sostituto. I nerazzurri non cercheranno un titolare, poiché già a gennaio hanno preso Gosens, ma dovrebbero puntare su un profilo giovane con esperienza in Serie A. Attualmente i nomi sul tavolo sono tre: Bellanova, Udogie e Cambiaso.

Bellanova ha disputato l’ultimo campionato con la maglia del Cagliari, ma è di proprietà del Bordeaux. I sardi ed i francesi hanno un accordo per il diritto di riscatto per €700.000: i rossoblù hanno intenzione di esercitare questa opzione per poi ascoltare eventuali offerte. Si tratta di un esterno destro cresciuto nel vivaio del Milan (che incasserà il 10% dalla rivendita): se l’Inter decidesse di puntare su di lui, Darmian diventerebbe il vice-Gosens con Bellanova alternativa di Dumfries.

Il secondo nome è quello di Udogie, esterno mancino dell’Udinese che Mancini osserva con molta attenzione per il futuro della Nazionale. Il suo è un profilo ricercato da altri top club, tra cui la Juve: i friulani hanno richieste elevate e, di conseguenza, si tratterebbe di un’operazione più complicata.

Infine c’è Cambiaso, esterno del Genoa in grado di giocare su entrambe le fasce. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 e difficilmente rinnoverà con i rossoblù. La retrocessione dei liguri potrebbe rendere più semplice la trattativa. Il suo nome è nelle liste di Inter, Napoli, Atalanta e Juve già da gennaio