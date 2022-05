Juventus – Sgarbo al Napoli sul mercato: i bianconeri vogliono proprio lui!

La Juventus ha individuato un possibile obiettivo per la prossima sessione di calciomercato: si tratterebbe di uno sgarbo al Napoli, i tifosi sono increduli!

I bianconeri hanno bisogno di rinforzi per tornare competitivi: un obiettivo di mercato scatena la delusione dei tifosi del Napoli.

La Juve ha centrato l’obiettivo fissato per il campionato: la qualificazione alla prossima Champions League. La vittoria per 2-1 con il Venezia ed il pareggio della Roma con il Bologna hanno sancito che, come minimo, i bianconeri chiuderanno il campionato almeno al quarto posto. La formazione di Allegri, nelle prossime partite, cercherà anche di scavalcare il Napoli per chiudere l’annata almeno sul gradino più basso del podio.

Archiviato il discorso Champions, ora resta un solo obiettivo da inseguire: la Coppa Italia. La finale della competizione si giocherà l’11 maggio allo Stadio Olimpico contro l’Inter: la Juve avrà così la possibilità di alzare un trofeo.

Tuttavia, lo sguardo è anche e soprattutto indirizzato verso il futuro: c’è la volontà di tornare ad essere una squadra competitiva e il calciomercato sarà cruciale.

Juve, Allegri lo vuole: tifosi azzurri delusi

Come anticipato, la Juve sfrutterà la prossima sessione di calciomercato per tornare ad essere competitiva in Italia ed in Europa. La qualificazione alla prossima Champions League, pur essendo l’obiettivo dichiarato, ha lasciato l’amaro in bocca. Allegri e la società, infatti, erano certi di poter ottenere di più da questo campionato, ma la sconfitta in casa contro l’Inter ha spazzato via i sogni per lo scudetto.

Il presidente Andrea Agnelli ha recentemente dichiarato che questa delusione sarà di buon auspicio per la prossima stagione: l’intenzione è quella di costruire una squadra pronta per vincere. Ci saranno addii (tra cui quello già annunciato di Paulo Dybala), ma anche innesti.

Sarà cruciale ricavare un tesoretto dalle cessioni degli esuberi e risparmiando sugli ingaggi per poi poter investire su obiettivi ben ragionati.

La priorità sarà quella di rinforzare l’attacco e, in tal senso, ci sono già diversi nomi associati alla Juve, tra cui Di Maria, Raspadori, Zaniolo e Neres.

Tuttavia, ci sarà la necessità di intervenire anche sul centrocampo. La dirigenza avrebbe già individuato un possibile obiettivo che rappresenterebbe un vero e proprio sgarbo al Napoli: Jorginho.

Ipotesi che torna attuale

Il regista del Chelsea sta vivendo un periodo complicato e la situazione difficile del club inglese potrebbe portare ad una cessione. L’ex Napoli ha un legame speciale con la squadra azzurra, ma l’idea di trasferirsi a Torino lo interesserebbe.

Lo ha fatto intendere anche il suo agente più volte, ricordando come Jorginho tornerebbe volentieri in Italia e associando il centrocampista proprio alla Juve. Inoltre, già in passato c’è stata la possibilità di vedere l’attuale numero 5 dei Blues in bianconero (durante la gestione Sarri).

Le parti avrebbero già avuto dei contatti di recente e sarebbe già stata avanzata una richiesta: Jorginho, come minimo, vorrebbe un contratto triennale. Trovare un accordo con il Chelsea non sarebbe molto complicato, ma prima di accelerare in modo decisivo, la Juve vorrebbe prima effettuare delle valutazioni interne.

Infatti, Allegri avrà bisogno di tempo per costruire la squadra anche in base a chi dirà addio ai bianconeri. Nel caso specifico del centrocampo, la possibilità di acquistare Jorginho potrebbe essere direttamente legata al futuro di Arthur.

La pista non è ancora calda dunque, ma fra poche settimane potrebbe entrare nel vivo.