Juventus, Conte non dimentica: parole al veleno del tecnico, è rottura definitiva

Antonio Conte ha rilasciato delle dichiarazioni al veleno nei confronti della dirigenza bianconera. Le parole del tecnico del Tottenham buttano ulteriore benzina sul fuoco sul suo rapporto con la Juventus, ormai da tempo compromesso.

Il tecnico del Tottenham non si è risparmiato nell’esprimersi nei confronti di un dirigente ex Juve. L’ex tecnico dell’Inter non si è risparmiato e ha rilasciato delle dichiarazioni pesanti per quanto riguarda una vecchia situazione di mercato.

Conte sta vivendo una situazione complicata al Tottenham dopo la sconfitta in Premier League contro il Burnley, ultimo in classifica prima della sfida, ma ora terzultimo grazie alla vittoria ottenuta. La squadra sta senza dubbio faticando e arrancando nel campionato inglese, trovandosi attualmente all’8° posto a quota 39 punti: una situazione insostenibile per i tifosi, stufi di vedere la propria squadra fuori dalla zona alta della classifica, e per Antonio Conte, un tecnico vincente che non accetta compromessi né risultati mediocri.

Conte, la furia dopo la sconfitta in Premier

Dopo la sconfitta contro il Burnley di mercoledì scorso, Antonio Conte ha rilasciato delle clamorose dichiarazioni sull’attuale situazione della squadra, che sta vivendo una situazione complicata a livello di gioco e di risultati. Il tecnico ci è andato giù pesante, ribadendo che era arrivato nel club londinese per cambiare le cose e che sta facendo di tutto per farlo, ma non sembra comunque sufficiente.

Il Tottenham è reduce da quattro sconfitte in cinque partite, una situazione che non inaccettabile per l’allenatore italiano, che ha commentato con queste parole: “Possiamo anche aver giocato bene ma abbiamo perso. Sono quattro sconfitte nelle ultime cinque, questa è la realtà e parla chiaro. Non è normale per me. Devo parlare con il club, forse non sono abbastanza bravo. Potrei stare zitto e chiudere gli occhi ma per me non è una situazione accettabile. Sono troppo onesto per accettarla. Non è giusto e non è bello continuare a perdere, non lo merita nessuno”.

Conte-Juventus, parole al veleno

Antonio Conte non si è trattenuto neppure nei confronti della Juventus. Il tecnico ha ricordato un “sabotaggio” da parte dell’ex dirigente juventino e attuale Tottenham Fabio Paratici.

Conte ha elogiato Dejan Kulesevski, il calciatore svedese arrivato dalla Juve nella finestra di mercato invernale. Il tecnico ha svelato di averlo già richiesto come rinforzo in passato quando allenava l’Inter, ma l’operazione non fu possibile per questo motivo: “Paratici però mi volle tagliare fuori dall’affare, non per rafforzare la Juventus, ma per danneggiare me”.