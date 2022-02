Lukaku, Tuchel lo butta fuori senza pietà: parole pesantissime

L’avventura di Romelu Lukaku al Chelsea non sta proseguendo nel migliore dei modi: Tuchel, senza troppi giri di parole, ha espresso il suo disappunto.

Lukaku non sta vivendo un buon periodo con la maglia del Chelsea: il belga, dopo essere tornato ai Blues, sembra un lontano parente di quello visto all’Inter.

Romelu Lukaku è uno dei giocatori più discussi degli ultimi giorni. L’attaccante belga, infatti, ha registrato un record negativo durante la partita fra Chelsea e Crystal Palace: ha toccato solo 7 palloni in 90 minuti, di cui uno è il calcio d’inizio. Evidentemente i compagni non lo servono, ma è altrettanto vero che lui sta facendo fatica ad inserirsi nei meccanismi della squadra di Tuchel. In seguito, è rimasto in panchina per 90′ minuti nella sfida di Champions League contro il Lille.

Dopo le ormai famose polemiche per l’intervista a cuore aperto rilasciata a Sky Sport Italia in cui rivelava di voler tornare all’Inter prima o poi, sono arrivate delle prestazioni convincenti. Il culmine è stato raggiunto durante il Mondiale per Club, con due gol in altrettante partite. La sfida seguente, però, ha parlato di un Lukaku quasi invisibile.

Lukaku, che succede?

Da quando si raccoglie questo dato (stagione 2003/04), nessun giocatore di movimento ha toccato meno palloni di Romelu Lukaku in una partita di Premier League.

Il match contro il Crystal Palace ha messo in mostra un giocatore che sembra completamente diverso da quello trascinante e dominante ammirato nelle due stagioni nerazzurre. Le sue prestazioni in Italia hanno convinto il Chelsea a riprendere il belga pagando €115 milioni, ma l’opinione pubblica è divisa sulla bontà dell’investimento.

LEGGI ANCHE -> Inter, quanti incroci con il Sassuolo: cinque giocatori sul tavolo

Nonostante le sue prestazioni non siano state di alto livello, Lukaku è comunque il capocannoniere della squadra con 10 reti. Ciononostante, il suo allenatore Thomas Tuchel ha espresso il suo disappunto.

Chelsea, Tuchel senza filtri su Lukaku

Il rapporto fra i due non è partito nel migliore dei modi: Thomas Tuchel, infatti, non ha gradito la celebre intervista di Lukaku. L’allenatore lo ha in seguito tenuto fuori dai convocati per la sfida importantissima contro il Liverpool prima di reintegrarlo in rosa.

LEGGI ANCHE -> Napoli, la mossa a sorpresa del club: obiettivo strepitoso in Ligue 1

L’allenatore tedesco ha comunque posto Lukaku al centro dell’attacco del suo Chelsea, anche se non sempre la sua fiducia è stata ripagata. In particolare, la sfida con il Crystal Palace ha rappresentato il punto più basso dell’avventura in Premier dell’ex Inter.

Tuchel ha in seguito commentato la performance del suo numero 9: “Non riesce ad inserirsi nel nostro gioco e non so cosa posso fare. Ovviamente non è ciò che vogliamo”. Dichiarazioni forti che hanno avuto eco in Inghilterra, anche se lo scopo dell’allenatore tedesco è quello di difendere Lukaku: “Non è il momento di ridere di lui e lo proteggeremo”.

LEGGI ANCHE -> Juve beffata: il giovane talento verso un’altra big europea

Contro il Lille, però, Tuchel ha lasciato Lukaku in panchina per 90 minuti. La motivazione data dall’allenatore è stata chiara: “L’ho visto molto stanco, gli farà bene”. Intanto, il Chelsea senza di lui ha vinto e ipotecato il passaggio ai quarti di Champions grazie alle reti di Kai Havertz e Christian Pulisic.

Tuchel spera di recuperare Lukaku per chiudere la stagione nel migliore dei modi: l’attaccante belga sarà comunque il centravanti titolare della sua squadra.