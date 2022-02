Federico Chiesa ritrova l’amore con un’influencer: il calciatore cede davanti la foto bollente

La primavera è alle porte e Federico Chiesa ritrova l’amore? A catturare l’attenzione del giocatore della Juventus sarebbe stata una famosissima influencer e, a quanto pare, anche l’atleta avrebbe ceduto alle foto bollenti della giovane donna.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto modo di vedere Federico Chiesa spesso protagonista dell’attenzione dei media e non solo per la sua strabiliante carriera calcistica. Gli Europei 2020 hanno fatto in modo che il calciatore diventasse in men che non si dica uno degli atleti più discussi della serie A, continuando così il suo impegno con la maglia della Juventus.

In queste ore, però, a far discutere i fan e tifosi di Federica Chiesa è stato il nuovo presunto flirt del centrocampista che, a quanto pare, dopo l’addio a Benedetta Quagli avrebbe trovato il sereno tra le braccia di un’altra donna.

Il nuovo amore di Federico Chiesa…

Sono stati mesi davvero molto intensi quelli vissuti da Federico Chiesa, che ha da poco posto fine alla relazione con la bellissima Benedetta Quagli. Nessuno dei due, ad oggi, ha voluto rivelare quali sono i motivi che li hanno spinti così alla rottura ma, poco dopo l’addio, ecco che per il calciatore si parla già di un nuovo amore.

A lanciare il gossip è stata l’esperta di gossip che ha riportato la segnalazione ricevuta dagli utenti del social che hanno notato alcuni cuori bianchi scambiati tra Federico Chiesa e l’influencer Lucia Bramani. In particolar modo Federico Chiesa avrebbe commentato la foto in costume dell’influencer con un cuore bianco, lo stesso che ha poi riproposto anche in una foto condivisa nella sua pagina Instagram nella sezione stories.

Chi è Lucia Bramani?

Al momento non è ben chiaro se il flirt tra Lucia Bramani e Federico Chiesa sia davvero in atto o se, più semplicemente, si tratta di un gossip che sfumerà poi come neve al sole.

Della vita della giovane influencer si conosce ben poco, se non i suoi lavori messi in atto in qualità di modella, inoltre sembrerebbe che la Bramani non sia del tutto single dato che, fino a pochi mesi fa, nella sua pagina Instagram ha condiviso alcune immagini che la ritraggono insieme al suo fidanzato… dunque, che il flirt con Chiesa sia davvero frutto di alcuni rumors del gossip?