Juventus – L’addio di Dybala diventa un caso: ecco chi lo ha fatto fuori

Emergono nuovi dettagli sulla decisione della Juventus di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala: i retroscena sono sconvolgenti.

Sta facendo molto discutere la scelta della Juventus di privarsi al termine della stagione di un giocatore come Paulo Dybala a parametro zero. Il veto sul suo addio sarebbe stato posto da una personalità molto influente all’interno dell’ambiente bianconero.

Qualche giorno fa è arrivata anche l’ufficialità di quello che da tempo era nell’aria: Paulo Dybala e la Juventus si separeranno al termine del campionato. Dopo sette stagioni passate a difendere i colori bianconeri, la Joya inizierà un nuovo capitolo della sua carriera.

Le ipotesi sul suo futuro sono ancora incerte: in Italia l’unica che sembra possa permetterselo è l’Inter, con Marotta che starebbe provando a convincere il club a puntare su di lui. All’estero sono tante le squadre che vorrebbero assicurarselo, con la Liga e la Premier League in cima alle preferenze del giocatore. La situazione è in evoluzione e potrebbe chiarirsi anche prima della fine di questa stagione, che Dybala concluderà con la maglia bianconera.

Le parole dell’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene sulla scelta del club sono state inequivocabili: con l’acquisto di Vlahovic, l’attaccante argentino non era più al centro del progetto e sarebbe stato irrispettoso nei suoi confronti proporgli un rinnovo al ribasso.

Juventus, il nuovo progetto per tornare grandi

In realtà le ultimissime indiscrezioni parlerebbero d’altro, smentendo le parole ripetute più volte in questi giorni da Arrivabene. Infatti la Juventus avrebbe in mente di rivoluzionare la squadra nel prossimo mercato estivo, liberandosi di quei giocatori che non si sono rivelati all’altezza di vestire una maglia prestigiosa come quella bianconera. L’eliminazione in Champions League contro il Villarreal ha tolto ogni dubbio: chi non si è meritato la Juventus andrà via.

In vista della prossima stagione la Juventus e il suo tecnico Massimiliano Allegri avrebbero in mente di cambiare la disposizione tattica della squadra, passando a un più offensivo 4-3-3. L’idea è quella di valorizzare al meglio Dusan Vlahovic, considerato il punto di riferimento della Juventus del futuro. Secondo il giornalista Paolo Bargiggia, sarebbe stato proprio Allegri ha chiedere espressamente alla società di non rinnovare il contratto di Dybala, ritenuto poco funzionale al nuovo modulo. L’idea della società bianconera sarebbe quella di schierare a sinistra Federico Chiesa, che sta recuperando dalla rottura del legamento crociato, mentre a destra un altro giovane italiano che è nel mirino da tempo, Nicolò Zaniolo.

Un tridente giovane, forte e di prospettiva per far tornare la Juventus competitiva ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. E Paulo Dybala non faceva più parte di questo progetto.