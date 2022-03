Melissa Satta, prova costume è un furore: la foto sconvolge il web

Melissa Satta torna ad essere protagonista dei media anticipando di gran lunga la prova costume. Il successo per l’opinionista di Sky Sport è stato stupefacente.

Ancora una volta Melissa Satta mette a segno un nuovo ed importante successo in campo social, qui dove l’ex velina ben presto è diventata uno dei volti più amati dagli italiani e non solo, così come confermato anche al gran numero di follower che segue la sua pagina.

Non a caso, ecco che oggi nel mirino dell’attenzione del web troviamo la condivisione di una foto che ha subito lasciato senza parole i fan della Satta già pronta per la prova costume.

Melissa Satta, la regina del web

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli anni Melissa Satta ha avuto modo di mettere in atto una lunga serie di progetti lavorativi che le hanno permesso di collaborare con numerosi brand di moda, vedendo crescere notevolmente la sua notorietà anche in campo solo.

Un successo travolgente che ha fatto sì che Melissa Satta diventasse una vera e propria icona di stile, grazie ai vari look sfoggiati e non solo… annoverata tra le regine del web.

L’ex velina supera già la prova costume

A tenere banco nel mondo del web in queste ore, infatti, troviamo un nuovo post che Melissa Satta ha condiviso nella sua pagina Instagram e che ha lasciato senza parole il popolo del web.

Si tratta di uno scatto in grado di mettere in risalto la bellezza travolgente di Melissa Satta, che si mostra già prontissima in vista dell’estate 2022 con indosso un bikini che non è passato di certo inosservato. Non a caso per lei la prova costume è stata decretata come superata a piani voti, la conferma di quanto detto, non a caso, è racchiusa nei tanti commenti condivisi di seguito al post scritti da fan ammaliati dalla bellezza dell’influencer e opinionista sportiva.