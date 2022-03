Lazio – Il ritorno dell’ex diventa realtà: eccolo in Italia, tradito dai social

Un ex giocatore della Lazio è stato pizzicato in questi giorni in Italia. I social non mentono, il suo ritorno in maglia biancoceleste è sempre più cosa certa: tifosi scatenati sul web.

Dopo il ritorno di Felipe Anderson nell’ultima sessione estiva di calciomercato, la Lazio si prepara per riaccogliere in rosa un altro ex.

“A volte ritornano“. In questo modo è intitolata la prima raccolta di racconti del grande scrittore statunitense Stephen King. Questo titolo è quanto di più attinente a ciò che sta accadendo in casa Lazio, pronta a riabbracciare un ex giocatore dalla prossima stagione. La squadra di Sarri, al primo anno sulla panchina biancoceleste, sta attraversando un’annata di alti e bassi.

La debacle dell’ultimo turno nel derby contro la Roma ha interrotto bruscamente un processo di crescita costante che era sempre più evidente nelle ultime settimane. La squadra biancoceleste stava piano piano crescendo dal punto di vista della fluidità di gioco, iniziando a meccanizzare alcuni dei movimenti richiesti dalla filosofia di Sarri. Il derby è una partita a sé rispetto alle altre, ma ha rappresentato una grande e inaspettata battuta d’arresto.

Adesso per la Lazio sarà fondamentale chiudere al meglio la stagione, in attesa di qualche rinforzo utile durante la prossima sessione di mercato. Tra i papabili per aggiungersi all’attuale rosa, c’è un ex che è stato beccato dai social per le vie di Roma.

Lazio, la scommessa persa di Tare

Questo giocatore è arrivato alla Lazio nell’estate del 2019, segnalato da tutti come un prospetto molto interessante da seguire per il futuro. Eppure dal suo approdo in biancoceleste ha fatto moltissima fatica, non riuscendo mai a trovare quella continuità di prestazioni che tutti si aspettavano da lui. Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, aveva visto in lui le qualità di un grande difensore, ma i fatti fino a questo momento non gli hanno dato ragione.

Si tratta di Denis Vavro, difensore slovacco classe ’96 prelevato dal Copenaghen per 10,5 milioni di euro. Dopo una stagione e mezzo in cui ha messo insieme solamente venti presenze, commettendo più di una volta errori imperdonabili, ha finito la scorsa annata con la maglia dell’Huesca in Liga. Il ritorno alla Lazio è durato giusto il tempo di due partite, prima di essere nuovamente mandato in prestito a gennaio nella squadra da cui è stato acquistato, il Copenaghen. Il giocatore è ancora giovane, ma alcune sue dichiarazioni hanno fatto molto discutere nell’ambiente biancoceleste. In un’intervista rilasciata pochi giorni fa alla stampa danese Vavro ha affermato: “Non tornerò in Italia, non mi piace”.

I tifosi e la società se ne faranno una ragione, facilitati dal fatto che il giocatore non ha mai dato il suo apporto quando ha vestito la maglia della Lazio.