Juventus, lite Allegri-Dybala: la risposta del tecnico dopo l’episodio è incandescente

In casa Juventus il clima è caldissimo dopo l’eliminazione dalla Champions League. L’ultimo caso riguarda un acceso battibecco avvenuto tra Allegri e Dybala: tutta la verità su quanto accaduto dopo.

Durante la seduta di allenamento, Massimiliano Allegri e Paulo Dybala hanno avuto una discussione che non ha lasciato indifferenti i tifosi. In conferenza stampa Allegri ha analizzato quanto accaduto con termini accesi.

La Juve non sta vivendo un momento facile per via della deludente uscita dalla Champions. Ad aggravare la situazione, però, c’è stato anche un pesante litigio tra Allegri e Dybala, che hanno fatto scintille.

Il tecnico juventino ha parlato della situazione in conferenza, confermando che la richiesta di Dybala è realmente avvenuta.

Juventus, la discussione tra Allegri e Dybala

Il motivo della discussione tra l’allenatore e il giocatore: gli orari di allenamento e il mini-ritiro precedente alla sfida di campionato contro la Salernitana, per cui la squadra dormirà alla Continassa dopo l’allenamento di rifinitura. Dybala, spalleggiato da Cuadrado, avrebbe richiesto ad Allegri qualche ora di riposo e tempo libero in più, invitandolo a slittare di qualche ora gli allenamenti.

Una richiesta che ha fatto infuriare Allegri, che, con la sconfitta di Champions ancora ben impressa nella mente, sarebbe andato su tutte le furie, rifiutandosi categoricamente di accontentarlo. La delusione dell’allenatore bianconero è stata tanta, trattandosi di uno dei suoi pupilli e uno dei giocatori fondamentali della rosa, che in un momento complicato come questo e con il suo rinnovo in bilico, dovrebbe essere in prima linea a dare il tutto e per tutto.

Le parole di Allegri sull’accaduto

Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Salernitana. Al tecnico è stata fatta una domanda su quanto accaduto, a cui ha risposto provando a limitare la polemica esplosa per salvaguardare il clima nello spogliatoio.

Alla domanda diretta sul litigio con Dybala, il tecnico bianconero ha ammesso che la richiesta dell’attaccante è stata realmente posta. Ha, però, provato a spegnere la polemica, insistendo sul fatto che è stato un semplice battibecco come spesso succede nel calcio. Le sue parole: “È semplice, mi hanno fatto una richiesta e io ho detto no. Senza nessun problema. Non è successo niente, anzi. Poi hanno capito e sono stati bravi. Dopo l’allenamento di stamattina, visto che domani è una partita delicata e veniamo da tante gare sulle gambe, stiamo in ritiro insieme e ci riposiamo”.

Un tentativo di spegnere le polemiche, ma la delusione tra i tifosi bianconeri per quanto accaduto è piuttosto palpabile.