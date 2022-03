Real Madrid, la notizia che nessuno si aspettava: tifosi in panico

Nel weekend del Clásico il Real Madrid ha ricevuto una notizia che ha lasciato senza parole i tifosi.

Il Real Madrid si prepara ad affrontare il Barcellona domenica sera alle 21:00 nel Clásico di Liga. Tuttavia, deve fare i conti con una notizia inaspettata.

In questo turno di Liga il Real Madrid affronta il Barcellona in un Clásico che rivelerà molto della stagione di entrambe le formazioni. Il Real arriva rafforzato dalle vittorie ottenute ultimamente: su tutte la rimonta contro il PSG, che ha dato agli uomini di Ancelotti e all’ambiente madridista la giusta carica. Il Barcellona, al tempo stesso, si trova in un momento eccellente di forma, probabilmente legato all’apporto degli innesti arrivati nel mercato invernale (Aubameyang, Ferran Torres, Dani Alves, Traoré).

Il Blancos vogliono blindare ancora di più il primo posto, che a meno di clamorose sorprese, non sembra essere lontano, dato che la diretta inseguitrice al titolo, il Siviglia, dista dieci punti. Il Barcellona vuole invece continuare a scalare la classifica e confermare il terzo posto dopo aver raggiunto l’Atlético Madrid.

Real Madrid, la brutta notizia in vista del Clásico

Il Real in vista del Clásico ha ricevuto una notizia che nessuno si aspettava. La notizia in questione riguarda l’infortunio di un giocatore fondamentale della rosa che salterà il grande match contro i blaugrana.

LEGGI ANCHE –> Juventus, parole gravissime in diretta contro Agnelli: “Si faccia dare i soldi da lei”

I Blancos dovranno reinventare la propria formazione in attacco, in quanto il giocatore in questione è il punto di riferimento offensivo della squadra e l’artefice della maggior parte dei gol e delle azioni pericolose.

Real, l’attaccante out per il Clásico

Nel Clásico Ancelotti dovrà fare a meno del massimo marcatore della squadra: Karim Benzema. L’attaccante francese, che ha stupito tutti con la sua tripletta contro il PSG, dà forfait all’ultimo minuto.

LEGGI ANCHE –> Barcellona e Man City lo aspettano, ma lui è bloccato in un bunker: l’incredibile storia

La notizia che fa preoccupare i tifosi del Real riguarda l’assenza di Benzema: il campione francese non scenderà in campo contro il Barça per via di un infortunio muscolare al polpaccio sinistro rimediato contro il Mallorca in Liga, che non gli ha permesso di allenarsi regolarmente con i compagni. Tuttavia, la lesione sembra lieve, dunque potrebbe trattarsi di una assenza di qualche giorno dal terreno di gioco.