Caso Bonucci, arriva la dichiarazione shock della moglie: “La nostra coppia a rischio”

Momento di profonda crisi per una delle coppie più belle del mondo del calcio italiano, formata da Leonardo Bonucci e Martina Maccari. I due sarebbero davvero a un passo dall’addio?

Non vi è pace per i tifosi del calcio e fan delle coppie nate in questo contesto. Poche settimane dopo la diffusione delle notizie sul conto di Francesco Totti e Ilary Blasi, la cui coppia sarebbe in piena crisi, ecco che i media in queste ore si concentrano su Bonucci e la moglie, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate da quest’ultima.

Martina Maccari in occasione di una recente intervista rilasciata a Diva e Donna ha rivelato cosa sta succedendo davvero nella sua vita privata con il giocatore della Juventus.

“Non è vero che il dolore unisce”

Non molto tempo fa la coppia formata da Bonucci e Martina Maccari è stata costretta ad affrontare un delicato momento derivante dalla malattia che ha colpito il primogenito Matto, così come la stessa ex modella ha avuto modo di raccontare a Diva e Donna.

Sono stati anni terribili che in un primo momento aveva messo in crisi anche la vita di coppia, ponendo Bonucci e la Maccari sempre più lontani l’uno dall’altra. La stessa Martina Maccari, ricordando quel difficile momento, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Non è sempre vero che il dolore unisce. All’inizio io e Leonardo ci siamo allontanati: gli eventi difficili mettono alla prova. Poi, però, alla fine del viaggio ci siamo ritrovati più uniti. La malattia di Matteo ha messo a rischio la nostra coppia. Quando accade un evento così doloroso ci si chiude, ci si isola, e si fa fatica a comunicare. È come se esplodesse qualcosa nella tua vita, ti mette in difficoltà sia quando c’è troppo amore, sia quando ce n’è poco. All’inizio si marcia compatti, ma se il percorso è lungo e doloroso c’è il rischio di perdersi“.

La verità sulla crisi tra Leonardo Bonucci e la moglie

La crisi che ha investito la coppia, oggi genitori felici di Matto, Matilda e Lorenzo, ha rappresentato uno dei momenti più bui dell’amore tra Bonucci e Martina Maccari.

A favorire la rinascita è stata proprio la dolce attesa della piccola Matilda, così come la stessa Maccari ha rivelato a Diva e Donna: “Per noi però la forza di un sentimento e di una scelta di vita importante hanno prevalso. Non è un caso se nel 2019 è arrivata Matilda. È stata un pensiero felice, un gesto di unione che ha cementato la nostra famiglia facendoci guardare con fiducia al futuro”.