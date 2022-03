Chelsea – Addio clamoroso con destinazione in Italia per uno dei big: colpo incredibile!

La crisi del Chelsea pare stia per portare ad un addio veramente inaspettato: sembra addirittura che il contatto sia più che avviato, la destinazione? Un top club italiano che cerca proprio un profilo come il suo!

La guerra scoppiata tra Russia e Ucraina ha avuto conseguenze catastrofiche per il Chelsea e per il suo ormai ex proprietario Roman Abramovich. Il club è in cerca di una via d’uscita da questa situazione, ma il rischio che tutti i big della squadra lascino è concreto.

Il Chelsea sta vivendo un periodo molto complicato dopo la decisione del suo ormai ex proprietario Roman Abramovich di mettere in vendita il club. L’oligarca russo, in stretta relazione con Vladimir Putin, è stato sanzionato dal governo del Regno Unito in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte del suo paese, ma potrà portare avanti i suoi tentativi di vendita del club di Stamford Bridge.

Al Chelsea è stato vietato di vendere biglietti e merchandising per le partite, nonché di acquistare, rinnovare e vendere giocatori. Sembra però che, vista la situazione, le stelle della squadra stiano cercando una via d’uscita al più presto. Nelle ultime ore sta circolando anche l’ipotesi, seppur molto poco realistica, di un possibile fallimento del club.

L’allenatore Thomas Tuchel, che si è trasferito a Londra poco più di un anno fa, sembrerebbe sia già stato avvisato di lasciare il club. Se ciò fosse vero, una pista concreta per il suo futuro potrebbe essere l’approdo in Serie A.

Tuchel, il mago della Champions arriva in soccorso della Serie A: che sia la volta buona?

L’allenatore tedesco, dopo il suo arrivo al Chelsea a seguito dell’esonero di Lampard, ha cambiato completamente il volto della squadra portandola al trionfo in Champions League. Tuchel è stato protagonista anche nella sua avventura al Paris Saint Germain, quando nel 2019/20 portò il club parigino a vincere quattro dei cinque trofei disponibili. L’unico mancante fu proprio la Champions League, persa in finale per 1-0 contro un Bayern Monaco stratosferico.

Dopo aver raggiunto due finali consecutive nella massima competizione europea, una squadra italiana avrebbe messo gli occhi su di lui per provare a riportare a casa una coppa che manca da troppo tempo. Si tratta ovviamente della Juventus, reduce dalla cocente delusione di un’altra eliminazione agli ottavi di finale. Sui social è partito l’hashtag #Allegriout, con i tifosi stanchi dello scarso apporto che l’allenatore livornese ha portato in questa stagione che la Juventus rischia di concludere con zero trofei.

Andrea Agnelli vuole la Champions League, e l’addio di Thomas Tuchel al Chelsea potrebbe essere un’ottima occasione da cogliere per tornare nell’olimpo.