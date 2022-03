Juventus, parole gravissime in diretta contro Agnelli: “Si faccia dare i soldi da lei”

La delusione per l’eliminazione dalla Champions League per mano del Villareal, in casa bianconera è ancora viva. Nessuno si aspettava però un attacco frontale al numero uno bianconero, parole gravissime nei suoi confronti!

Lo 0-3 subito a Torino dalla formazione di Unai Emery, ha scosso l’ambiente bianconero. Ognuno nel club e nella squadra ha la sua dose di colpa.

Dopo la pesante sconfitta contro il Villareal nel match di ritorno valido per gli ottavi di Champions League, in casa bianconera si cerca a tutti i costi un colpevole a cui affidare la responsabilità dell’eliminazione.

Per il terzo anno consecutivo la Juventus non riesce a qualificarsi per i quarti di finale della competizione europea più importante. È accaduto due anni fa con il Lione, la scorsa stagione per mano del Porto e quest’anno con il club spagnolo vincitore dell’Europa League lo scorso anno.

Non si vuole sminuire il Villareal ma, sulla carta, la Juve era la favorita in questo scontro. L’1 a 1 dell’andata non era stato avvertito come un campanello d’allarme e lo 0-3 del ritorno all’Allianz Stadium ha fatto clamore.

La gravissima accusa ad Agnelli, parole incredibili

Intanto tra i bianconeri si cerca qualcuno a cui dare la colpa del fallimento europeo. La rosa non all’altezza, l’allenatore che non dà un gioco, la dirigenza per il mercato di questi anni. Insomma chiunque ha la sua responsabilità di non aver centrato il traguardo.

Della clamorosa eliminazione ne ha parlato a 1 Station Radio, Giovanni Cobolli Gigli ex presidente della Vecchia Signora. Secondo l’ex numero 1 bianconero la responsabilità della mancata qualificazione è di una persona in particolare.

La sconfitta più grande, dopo lo 0-3 subito in settimana l’ha subita l’attuale presidente, Andrea Agnelli: “Mi sembra che le idee di Agnelli si siano offuscate negli ultimi anni. In precedenza aveva le idee chiare, anche se con me non ha mai voluto avere a che fare. Io avevo un gran rapporto con suo padre. Lui nel club ha voluto affidarsi a dei fedelissimi che tanto fedeli non erano, come Morata“.

Infine Gigli lancia una stoccata all’attuale proprietario del club: “Se è una sua intuizione, acquistare Vlahovic è stata una gran mossa. Tutte le altre decisioni sono meno giuste, poi se vuole comandare la Juventus senza che nessuno dica nulla, può comprarsela. Basta farsi dare i soldi dalla madre“.