Atalanta – Gasperini fredda tutti sul futuro: “Tornerei volentieri”

Gasperini dopo la vittoria dell’Atalanta in Europa League spiazza i tifosi con alcune dichiarazioni inaspettate, parlando del futuro e strizzando l’occhio ad un passato che vorrebbe ritornasse.

Nel post-partita di Leverkusen–Atalanta il tecnico della Dea si è detto felice della qualificazione della sua squadra, ma si è anche lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non hanno lasciato indifferenti i tifosi e che aprono spiragli futuri.

L’Atalanta ha vinto l’importante match di Europa League, battendo in Germania il Bayer Leverkusen per 1 a 0 e qualificandosi ai quarti di finale. All’andata la Dea aveva vinto in casa per 3-2, dunque era importante confermare il risultato anche al ritorno. La vittoria è arrivata grazie al gol di Boga al 91′, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai bergamaschi, che per gran parte del match hanno sofferto le incursioni avversarie.

Atalanta, una vittoria importante per il morale

L’Atalanta è tornata a sorridere qualificandosi ai quarti di Europa League. La squadra di Gasperini sta vivendo un momento complicato in Serie A, in quanto è scesa in classifica facendosi superare dalla Juventus al quarto posto. I bergamaschi sono attualmente al 6° posto con 48 punti (uno in meno della Lazio al 5°, che domenica è impegnata nel derby contro la Roma).

LEGGI ANCHE –> Atalanta – Le dichiarazioni di Gasperini non lasciano dubbi: “Ecco quando ritornerà”

Nel prossimo turno di campionato la Dea se la giocherà fuori casa contro il Bologna domenica sera. Si tratta di una buona occasione per mostrare di essere tornati in forma e per continuare su questa linea.

Atalanta, Gasperini fredda l’ambiente

Nel post-partita di Atalanta–Roma, Gasperini ha parlato del futuro con delle dichiarazioni che hanno impensierito i tifosi. Il tecnico ha detto che i suoi hanno saputo soffrire, ma allo stesso tempo resistere agli attacchi avversari, riuscendo così a guadagnarsi una qualificazione non scontata.

LEGGI ANCHE –> Disastro Juventus – Accuse durissime che nessuno si aspettava: “Non hanno voluto vincere”

Allo stesso tempo, però, Gasperini ha freddato l’ambiente sostenendo che non sa se l’Atalanta stia o meno compiendo un percorso di crescita, perché sta soffrendo di una significativa mancanza di gol rispetto a prima. Secondo l’allenatore, la Dea può tornare a fare di più in futuro e può tornare a segnare più gol: “Tornerei volentieri a segnare qualche gol in più. La qualificazione si può centrare in tanti modi, però credo che possiamo fare meglio sul piano del gioco. Tecnicamente dobbiamo fare di più”.