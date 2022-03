Confessione inaspettata di Chiellini lascia senza fiato: “Ecco quando succederà”

In un’intervista esclusiva al Times, Giorgio Chiellini ha annunciato qualcosa che cambierà per sempre le sorti della sua carriera.

Colonna della nazionale Italiana di calcio e della Juventus, il prossimo 14 agosto Giorgio Chiellini compirà 38 anni.

Nato a Pisa ma cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Livorno, fu acquistato nel 2004 dalla Fiorentina per circa 6.5 milioni di euro, venendo poi comprato l’anno dopo dalla Juventus per 7.7 milioni.

Da allora Chiellini ha indossato solo la maglia bianconera, della quale porta anche la fascia di capitano e con la quale ha giocato 551 partite che lo portano ad essere il terzo giocatore per presenze con la squadra piemontese dietro a Gigi Buffon (con 685 presente) e Alessandro Del Piero (a quota 705).

Con la Juventus Chiellini ha vinto tantissimo in Italia, essendo presente in tutti e 9 gli scudetti conquistati dai bianconeri nell’ultimo decennio, con il solo rammarico di non essere riuscito a vincere in Europa. Impresa che comunque è riuscito a compiere con la maglia azzurra dell’Italia, con la quale si è laureato campione d’Europa nella scorsa edizione dei campionati Europei, nell’iconica finale contro i padroni di casa dell’Inghilterra a Wembley.

Anche con la maglia azzurra porta la fascia di capitano ed è quota 114 presenze, al sesto posto alla pari di Leonardo Bonucci e dietro a gente del calibro di Andrea Pirlo (116), Daniele De Rossi (117), Paolo Maldini (126), Fabio Cannavaro (136) e anche qui Gigi Buffon (176).

Una carriera di tutto rispetto che, visto l’avanzare dell’età, potrebbe presto arrivare alla sua naturale conclusione, come lui stesso ha ammesso di una recente intervista al Times.

La rivelazione ha lasciato tutti senza fiato

Durante l’intervista Chiellini ha spaziato su diversi argomenti, analizzando anche la vittoria di Euro2020 in cui, secondo il centrale azzurro, l’Inghilterra aveva molta pressione dovuta al fatto di giocare davanti ai propri tifosi, che è stata per loro un ostacolo. “La chiave è stata tenere i nervi saldi fino alla fine, poi ovviamente ai rigori siamo stati fortunati” spiega Giorgio Chiellini.

Il capitano bianconero parla anche del trofeo che gli manca, cioè la Champions League: “Non sempre vince la squadra migliore, ma non possiamo essere soddisfatti di essere stati eliminati da Porto, Lione ed Ajax” il commento di Chiellini.

Si parla poi, finalmente, del tema del suo ritiro, dove Giorgio ammette che non ha ancora le idee chiare su quando smetterà di giocare a calcio. Si concede anche una battuta, dicendo che probabilmente dovrà chiamare Ibrahimovic, magari in videochiamata, e decidere insieme allo svedese. Insomma, come Ibra, anche Chiellini non ha intenzione di smettere a breve.